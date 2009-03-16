В Тюмени пойманы квартирные воришки

Автандил Перекопский, отсидевший в местах лишения свободы не один срок за кражи, не желал расставаться с воровским ремеслом. Сняв в Тюмени жилье, он продолжил свою преступную деятельность. В период с января по март 2008 года он один обворовал три квартиры тюменцев, похитив имущество на сумму более полумиллиона рублей. В апреле к нему присоединился Гела Робакидзе, а в октябре - Александр Печерин. Оба ранее судимые за хищения чужого имущества.
Как сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре, домушники всегда действовали по одной схеме. Прочесывая районы города, они подыскивали такие квартиры, дверные замки которых можно было открыть отмычками. После этого злоумышленники в отсутствие хозяев взламывали жилище и беспрепятственно похищали деньги, ювелирные и меховые изделия, ноутбуки, сотовые телефоны и т.д.
15 октября 2008 года сотрудники органов внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий поймали воров с поличным после совершения ими очередной квартирной кражи.
Отметим, что общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 3,7 млн. рублей.
Автандилу Перекопскому, Геле Робакидзе и Александру Печерину предъявлено обвинение соответственно по 14, 5 и 4 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ. По решению суда они заключены под стражу.
После утверждения прокуратурой округа обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.