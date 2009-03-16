В Тюмени пойманы квартирные воришки

Автандил Перекопский, отсидевший в местах лишения свободы не один срок за кражи, не желал расставаться с воровским ремеслом. Сняв в Тюмени жилье, он продолжил свою преступную деятельность. В период с января по март 2008 года он один обворовал три квартиры тюменцев, похитив имущество на сумму более полумиллиона рублей. В апреле к нему присоединился Гела Робакидзе, а в октябре - Александр Печерин. Оба ранее судимые за хищения чужого имущества.