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В Тюмени пойманы квартирные воришки

16 марта 2009, 16:26
За серию квартирных краж в Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Нижнетавдинского района Тюменской области Автандила Перекопского, 35-летнего гражданина Грузии Гелы Робакидзе и 35-летнего жителя Свердловской области Александра Печерина.
Сюжет
Тюмень

Автандил Перекопский, отсидевший в местах лишения свободы не один срок за кражи, не желал расставаться с воровским ремеслом. Сняв в Тюмени жилье, он продолжил свою преступную деятельность. В период с января по март 2008 года он один обворовал три квартиры тюменцев, похитив имущество на сумму более полумиллиона рублей. В апреле к нему присоединился Гела Робакидзе, а в октябре - Александр Печерин. Оба ранее судимые за хищения чужого имущества.

Как сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре, домушники всегда действовали по одной схеме. Прочесывая районы города, они подыскивали такие квартиры, дверные замки которых можно было открыть отмычками. После этого злоумышленники в отсутствие хозяев взламывали жилище и беспрепятственно похищали деньги, ювелирные и меховые изделия, ноутбуки, сотовые телефоны и т.д.

15 октября 2008 года сотрудники органов внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий поймали воров с поличным после совершения ими очередной квартирной кражи.

Отметим, что общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 3,7 млн. рублей.

Автандилу Перекопскому, Геле Робакидзе и Александру Печерину предъявлено обвинение соответственно по 14, 5 и 4 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ. По решению суда они заключены под стражу.

После утверждения прокуратурой округа обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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