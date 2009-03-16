В России снимут фильм по мотивам истории "МММ"

Сергей Мавроди - российский предприниматель и финансист, основатель АО "МММ", которая своей деятельностью нанесла материальный ущерб миллионам своих вкладчиков в начале 1990-х годов (по разным оценкам - от 10 до 15 миллионам человек). Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за хищение денежных средств вкладчиков (статья 159 УК РФ - мошенничество). В мае 2007 года он вышел на свободу, написав в заключении книгу.
По словам Малкова, сценарий основан на неизданном автобиографическом романе Мавроди "Пирамида", на который компания выкупила права. "Это произведение во многом базируется на реальных фактах, имевших место в истории с пирамидой "МММ", но в нем есть и немало литературного вымысла", - добавил продюсер.
Он пояснил, что "благодаря знакомству с режиссером Бахытом Килибаевым, создателем рекламного сериала про Леню Голубкова, нам стало известно, что есть такое произведение, и мы купили права на его экранизацию. Безусловно, сценарий по роману делался профессионалами и адаптировался под формат кинотеатрального фильма", - продолжил собеседник агентства.
Пока продюсер не называет имен ни актеров, ни режиссера, но гарантирует, что люди будут очень высокого уровня.
По словам Малкова, жанр "Пирамиды" можно определить как авантюрный триллер. "Фильм "Пирамида", если сравнивать с аналогами голливудских фильмов, ближе всего к "Поймай меня, если сможешь", - пояснил он.
Согласно сюжету, в "Пирамиде" рассказывается "история авантюрного человека, который воспользовался хаосом переходного периода". "Человека, который быстро обогатился (история "МММ" продолжалась всего полгода) за счет обмана других. Он испытал триумф, но в результате потерял все и оказался в тюрьме", - сказал он.
При этом создатели фильма пытаются избежать конкретных отсылок к реальному персонажу. "Мы сознательно абстрагируемся от конкретного персонажа и пытаемся избежать портретного сходства. Наша задача - сделать кино, которое должно быть интересно зрителю: с харизматичными персонажами - в первую очередь, главный герой и его противник - и историей, от которой невозможно оторваться", - сказал он.
Продюсер пояснил, что перед компанией стоит задача сделать "качественную художественную ленту, а не документальный фильм". "В кино люди идут за тем, чтобы сопереживать и испытывать определенные эмоции, воспринимать определенную эстетику, и в этом отличие от телесериала, который может привлечь и документальностью, и передачей исторических фактов", - пояснил собеседник агентства.
Больше всего, по словам продюсера, его в повести Мавроди поразила одна история, которая оказалась на деле вымышленной. "Преступники похитили дочь героя и выдвинули определенные требования, но он понимал, что шанса спасти дочь, дав выкуп, нет, потому что эти люди не вернут ребенка живым. Поэтому он решил идти ва-банк и сказал похитителям, что он сам объявит награду 20 миллионов долларов за их поимку и завтра похитителей начнет искать вся страна. На угрозу, что они убьют дочь, он резко ответил - "других нарожаю". И весь этот диалог на глазах его жены", - рассказал Малков.
Он пояснил, что в оригинальной версии повести дочь погибает, но в сценарии "ребенка решили сохранить". "В фильме есть вещи, которые сильны эмоционально, история, которая будет сильно держать", - добавил он в заключение разговора.
Фильм "Пирамида" должен выйти на экраны в январе 2010 года.