В России снимут фильм по мотивам истории "МММ"

Больше всего, по словам продюсера, его в повести Мавроди поразила одна история, которая оказалась на деле вымышленной. "Преступники похитили дочь героя и выдвинули определенные требования, но он понимал, что шанса спасти дочь, дав выкуп, нет, потому что эти люди не вернут ребенка живым. Поэтому он решил идти ва-банк и сказал похитителям, что он сам объявит награду 20 миллионов долларов за их поимку и завтра похитителей начнет искать вся страна. На угрозу, что они убьют дочь, он резко ответил - "других нарожаю". И весь этот диалог на глазах его жены", - рассказал Малков.