Тюменские власти: проверка на эффективность

Подробности сообщает пресс-служба губернатора.
Все поручения, срок исполнения которых подошел к настоящему времени, выполнены полностью - доложила руководитель аппарата губернатора Татьяна Костарева.
В январе нынешнего года заместителю губернатора, директору департамента АПК Владимиру Ковину было поручено подготовить предложения по развитию овцеводства в Тюменской области – таким путем было решено начать создание собственной сырьевой базы для предприятий легкой промышленности.
На 1 февраля, по данным департамента АПК, в сельхозпредприятиях области насчитывалось более 1,8 тысячи голов овец и коз, а во всех категориях хозяйств их свыше 117,5 тысяч голов. Программа развития АПК Тюменской области, рассчитанная на 2008-2012 годы, предусматривает государственную поддержку в этом направлении хозяйствам всех форм собственности. На приобретение племенного молодняка овец, коз им выделяются средства из расчета 35 рублей за 1 килограмм живого веса. Таким путем в прошлом году аграрии области закупили более 600 голов племенных овец.
Племенное поголовье размещено сегодня в основном на двух строящихся овцеводческих комплексах. В СПК «Турай» Нижнетавдинского района содержится более 800 голов, еще 560 голов - в ООО «Шарк-Агро» Тобольского района. Кроме того, в с. Архангельское Исетского района работает козе-ферма, на которой, в перспективе, будет размещено более одной тысячи коз. Здесь, в крестьянском хозяйстве Албагачиева, строится комплекс и уже сейчас содержится более 500 голов коз, из них 300 голов - маточное поголовье (дойное стадо).
В 2009 году работа по развитию овцеводства будет продолжена: хозяйствам, имеющим материальную и кормовую базу для развития этой отрасли, будет и дальше оказываться бюджетная поддержка.
Также полностью выполнил областной аграрный департамент и поручение «принять меры по повышению сельскохозяйственными товаропроизводителями качества молока-сырья», реализуемого на предприятия переработки. По результатам лабораторных исследований к высшему сорту отнесено 53% проб молока, к первому сорту - 47%.
Производственному контролю качества подвергается каждая порция молока, а на уровне государственного лабораторного контроля такие исследования проводятся не реже одного раза. При спорных вопросах возможна проверка и внеплановая - по обращению производителя или переработчика. Молоко проверяется по таким основным показателям, как: количество соматических клеток, жирность, белок, кислотность, механическая загрязненность. Безопасность производимого молока в ветеринарном отношении обеспечивается отсутствием у животных заболеваний.
По данным департамента АПК за январь 2009 года сельхозпредприятия области реализовали на перерабатывающие предприятия высшим и первым сортом - 99% молока, что соответствует уровню качества сданного молока в 2008 году; кроме того, 98% молока привозят на переработку охлажденным.
На одной из январских встреч Владимира Якушева с руководителями предприятий легкой промышленности прозвучали жалобы последних на недостаток торговых площадей для реализации товаров местных производителей. Губернатор поручил разобраться с этим вопросом своему заместителю Александру Мору.
По информации, поступившей в аппарат губернатора, ежегодный прирост торговых площадей на 10 - 15% позволил довести уровень обеспеченности ими жителей области до 680 кв.метров в расчете на 1000 жителей. Это соответствует среднеевропейскому показателю и в 2,4 раза выше норматива обеспеченности (280 кв.метров) в России. В г. Тюмени обеспеченность торговыми площадями еще больше - свыше 1000 кв.метров на 1000 жителей, что выше чем в г. Москве (728 кв.м).
Кроме того, в области действуют 45 розничных рынков, общее количество торговых мест на них превышает шесть тысяч. В течение нескольких последних лет в Тюменской области получила развитие сеть фирменной торговли местных товаропроизводителей. Сегодня в муниципальных образованиях области (даже без г.Тюмени) работают 40 фирменных магазинов и 29 отделов местных товаропроизводителей. Сельскохозпродукция и продукты питания местных товаропроизводителей пользуются спросом на регулярно проводимых в городах и районах области розничных ярмарках.
В целом, по области, как показал проведенный анализ, создание дополнительно новой сети магазинов «Тюменские товары» в муниципальных образованиях нецелесообразно. Тем не менее, администрации Аромашевского, Омутинского, Упоровского, Ялуторовского муниципальных районов, г.г. Ишима и Тобольска выразили готовность рассмотреть предложения товаропроизводителей области по организации магазинов «Тюменские товары».
«Дело совсем не в площадях, - заметил Владимир Якушев, - а в том, чтобы местные предприятия производили товары, способные реально конкурировать с подобной продукцией на рынке по критерию «цена-качество». Тогда их с удовольствием будут брать на реализацию все существующие торговые предприятия». Кстати, правительство области оказывает (и будет оказывать впредь) существенную поддержку товаропроизводителям региона – организуя конкурсы «Лучшие товары и услуги Тюменской области», ярмарки местных товаропроизводителей в других регионах.
По поручению губернатора проведена также «ревизия» помещений, в которых располагаются центры занятости населения. Сегодняшний наплыв посетителей явно превышает пропускную способность таких центров. Многие помещения требуют ремонта, кое-где площадь их явно недостаточна, есть необходимость и в пополнении штатов сотрудников службы занятости. Все предложения областного департамента занятости населения будут рассмотрены в ближайшее время.
На заседании президиума правительства области также обсуждались проекты 30 постановлений и распоряжений. Среди подписанных губернатором документов – постановление, изменяющее порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. В отличие от предыдущего постановления, которое предусматривало достаточно короткий срок подачи заявлений по этому поводу в органы местного самоуправления (с 1 июня по 31 августа) в новом документе временные ограничения отменены – заявки на лес для своего хозяйства можно подавать круглый год.
Еще одним распоряжением расширен перечень общественных работ, к которым могут привлекаться граждане, оказавшиеся временно безработными. В частности, в перечне появились такие работы в сфере лесного хозяйства, как: устройство мест отдыха, выращивание посадочного материала, уход за молодняками, разрубка и расчистка квартальных просек.
Все подписанные главой области документы будут обнародованы в установленном порядке.