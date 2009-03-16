Тюменские власти: проверка на эффективность

Племенное поголовье размещено сегодня в основном на двух строящихся овцеводческих комплексах. В СПК «Турай» Нижнетавдинского района содержится более 800 голов, еще 560 голов - в ООО «Шарк-Агро» Тобольского района. Кроме того, в с. Архангельское Исетского района работает козе-ферма, на которой, в перспективе, будет размещено более одной тысячи коз. Здесь, в крестьянском хозяйстве Албагачиева, строится комплекс и уже сейчас содержится более 500 голов коз, из них 300 голов - маточное поголовье (дойное стадо).