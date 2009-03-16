Тюменские бизнесмены покорили Полюс Недоступности

Они отправились изучить местность и покорить эту географическую точку, ради улыбок и праздничного настроения прекрасной половины человечества. И по-особенному поздравить всех женщин Тюменской области с самым светлым и прекрасным праздником 8 марта. Для достижения своей цели, участникам пришлось пройти нелегкие испытания: проехать несколько тысяч километров по пустыне, по заснеженным горам Тань-Шаня, пересечь 2 границы и все это было проделано во имя прекрасных дам.