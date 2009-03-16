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Тюменские бизнесмены покорили Полюс Недоступности

16 марта 2009, 12:12
8 марта в рамках проекта «Банзай покоряет мир - 2009» тюменские бизнесмены достигли кульминационной точки своей экспедиции на одну из самых труднодоступных географических точек земного шара – Континентальный Полюс Недоступности.
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Тюмень

8 марта в рамках проекта «Банзай покоряет мир - 2009» тюменские бизнесмены достигли кульминационной точки своей экспедиции на одну из самых труднодоступных географических точек земного шара – Континентальный Полюс Недоступности.

Свое путешествие, участники посвятили всем женщинам Тюменской области.

Континентальный Полюс Недоступности - точка совсем нехарактерна для непрофессиональных путешественников, поскольку она наиболее удалена от всех населенных пунктов и требует огромной выдержки, терпения и сил. И как оказалось, нашем городе есть такие отважные мужчины это:

- заместитель генерального директора НИККА-Центр Виталий Самойлик,

- директор базы отдыха «Боровое» Сергей Засекин,

- директор консалтинговой компании «Бизнес-Перспектива» Михаил Гонтов,

- председатель совета директоров ООО «Гранд Медиа Ltd» (тюменского филиала журнала «Банзай») Валерий Гут,

- генеральный директор журналов National Business и «Банзай» Андрей Франк,

- индивидуальный предприниматель Антон Нищета.

Они отправились изучить местность и покорить эту географическую точку, ради улыбок и праздничного настроения прекрасной половины человечества. И по-особенному поздравить всех женщин Тюменской области с самым светлым и прекрасным праздником 8 марта. Для достижения своей цели, участникам пришлось пройти нелегкие испытания: проехать несколько тысяч километров по пустыне, по заснеженным горам Тань-Шаня, пересечь 2 границы и все это было проделано во имя прекрасных дам.

8 марта в прямом эфире «Русское радио» участники экспедиции поздравили представительниц прекрасного пола - на русском и китайском языках находясь в самом центе Континентального Полюса Недоступности. И на том самом месте, в честь женского праздника, они установили монументальную табличку с гербом Тюменской области и логотипами компаний участников.

Экспедиция получила многочисленные отклики от слушательниц «Русского Радио», в которых они благодарят мужчин за столь оригинальный и героический поступок ради женщин.

Как же эти отважные мужчины решат в следующем году поздравить всех женщин остается загадкой?!

Справка:

Континентальный полюс недоступности (в народе точка G земного шара) – это место на суше, наиболее удалённое от океанов. Находится в Евразии, на севере Китая и удалено на 2645 км от ближайших береговых

#Новости#Тюмень#Путешествия#Таня#Культура
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