Тюменские бизнесмены покорили Полюс Недоступности

8 марта в рамках проекта «Банзай покоряет мир - 2009» тюменские бизнесмены достигли кульминационной точки своей экспедиции на одну из самых труднодоступных географических точек земного шара – Континентальный Полюс Недоступности.
Свое путешествие, участники посвятили всем женщинам Тюменской области.
Континентальный Полюс Недоступности - точка совсем нехарактерна для непрофессиональных путешественников, поскольку она наиболее удалена от всех населенных пунктов и требует огромной выдержки, терпения и сил. И как оказалось, нашем городе есть такие отважные мужчины это:
- заместитель генерального директора НИККА-Центр Виталий Самойлик,
- директор базы отдыха «Боровое» Сергей Засекин,
- директор консалтинговой компании «Бизнес-Перспектива» Михаил Гонтов,
- председатель совета директоров ООО «Гранд Медиа Ltd» (тюменского филиала журнала «Банзай») Валерий Гут,
- генеральный директор журналов National Business и «Банзай» Андрей Франк,
- индивидуальный предприниматель Антон Нищета.
Они отправились изучить местность и покорить эту географическую точку, ради улыбок и праздничного настроения прекрасной половины человечества. И по-особенному поздравить всех женщин Тюменской области с самым светлым и прекрасным праздником 8 марта. Для достижения своей цели, участникам пришлось пройти нелегкие испытания: проехать несколько тысяч километров по пустыне, по заснеженным горам Тань-Шаня, пересечь 2 границы и все это было проделано во имя прекрасных дам.
8 марта в прямом эфире «Русское радио» участники экспедиции поздравили представительниц прекрасного пола - на русском и китайском языках находясь в самом центе Континентального Полюса Недоступности. И на том самом месте, в честь женского праздника, они установили монументальную табличку с гербом Тюменской области и логотипами компаний участников.
Экспедиция получила многочисленные отклики от слушательниц «Русского Радио», в которых они благодарят мужчин за столь оригинальный и героический поступок ради женщин.
Как же эти отважные мужчины решат в следующем году поздравить всех женщин остается загадкой?!
Справка:
Континентальный полюс недоступности (в народе точка G земного шара) – это место на суше, наиболее удалённое от океанов. Находится в Евразии, на севере Китая и удалено на 2645 км от ближайших береговых