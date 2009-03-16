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Могиле Николая Гоголя вернут православный вид

16 марта 2009, 09:34
К дням празднования 200-летнего юбилея Николая Гоголя, в России восстановят первоначальный вид могилы писателя.

Об этом сообщил заместитель министра культуры РФ Андрей Бусыгин.

"Памятник работы скульптора Томского, который сейчас установлен на могиле Гоголя на кладбище Новодевичьего монастыря, перенесут, а на его месте восстановят то надгробие, которое было в 1931 году демонтировано при повторном захоронении с кладбища Свято-Данилова монастыря", - сказал чиновник.

Изначально Гоголь был захоронен в Свято-Даниловом монастыре. Там на его могиле стоял камень-голгофа, увенчанный бронзовым крестом.

После того, как прах писателя был перезахоронен на кладбище Новодевичьего монастыря, на его могиле установили памятник работы Томского.

Напомним, Гоголь завещал, чтобы его надгробие выглядело в соответствии с православными канонами.

По словам Бусыгина, первоначальный вид надгробия невозможно вернуть к юбилею Гоголя, который родился 1 апреля, по климатическим причинам - работы лучше всего будет начать летом.

"Я слышал версию, что камень с могилы Гоголя был перенесен на могилу Михаила Булгакова, но экспертиза не проводилась,"- сообщил замминистра.

"Камень с могилы Булгакова никто забирать не будет,"- сообщил Бусыгин. Он добавил, что будет сооружено новое надгробие по сохранившимся изображениям первоначального вида могилы Гоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что к 200-летию со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя, Роскультура и Минкультуры Украины подготовят ряд совместных мероприятий.

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