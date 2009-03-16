Могиле Николая Гоголя вернут православный вид

"Памятник работы скульптора Томского, который сейчас установлен на могиле Гоголя на кладбище Новодевичьего монастыря, перенесут, а на его месте восстановят то надгробие, которое было в 1931 году демонтировано при повторном захоронении с кладбища Свято-Данилова монастыря", - сказал чиновник.