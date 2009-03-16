Бродячие псы в Югре вышли на "большую дорогу"

Милиция бездействует — по фактам собачьего разбоя ОВД по Кондинскому района проводятся проверки, и в возбуждении уголовных дел традиционно отказывают. Как отмечают в прокуратуре, "зубастые террористы" вынуждают югорчан добираться от магазина до дома на попутках — пешком идти они не рискуют.