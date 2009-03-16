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Бродячие псы в Югре вышли на "большую дорогу"

16 марта 2009, 11:47
Кондинский район Югры оказался в осаде у бродячих собак. В последнее время нападениям "зубастых бандитов" подверглись жители поселка Междуреченский — они вымогают у людей еду и вырывают из рук сумки с продуктами.
Сюжет
Югра

Как сообщили в прокуратуре Кондинского района, последний случай произошел 8 марта 2009 года. Стая бездомных псов караулила своих жертв прямо под дверями магазина. Когда 11-летний школьник вышел с покупками, собаки начали рычать на него, требуя пищу, а одна успела укусить бросившегося наутек мальчика.

Милиция бездействует — по фактам собачьего разбоя ОВД по Кондинскому района проводятся проверки, и в возбуждении уголовных дел традиционно отказывают. Как отмечают в прокуратуре, "зубастые террористы" вынуждают югорчан добираться от магазина до дома на попутках — пешком идти они не рискуют.

К счастью, с начала 2009 года четвероногие бродяжки лишь кусали своих жертв, смертельных случаев не было. Одной из причин такого собачьего произвола стало отсутствие у местных властей средств на отстрел бездомных животных.

#Новости#Животные#Югра#Ксения#Общество
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