Бродячие псы в Югре вышли на "большую дорогу"

Как сообщили в прокуратуре Кондинского района, последний случай произошел 8 марта 2009 года. Стая бездомных псов караулила своих жертв прямо под дверями магазина. Когда 11-летний школьник вышел с покупками, собаки начали рычать на него, требуя пищу, а одна успела укусить бросившегося наутек мальчика.
Милиция бездействует — по фактам собачьего разбоя ОВД по Кондинскому района проводятся проверки, и в возбуждении уголовных дел традиционно отказывают. Как отмечают в прокуратуре, "зубастые террористы" вынуждают югорчан добираться от магазина до дома на попутках — пешком идти они не рискуют.
К счастью, с начала 2009 года четвероногие бродяжки лишь кусали своих жертв, смертельных случаев не было. Одной из причин такого собачьего произвола стало отсутствие у местных властей средств на отстрел бездомных животных.