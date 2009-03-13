nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тобольск готовится принять юных музыкантов

13 марта 2009, 15:55
Более 580 юных музыкантов из 47 городов России в конце марта соберутся в Тобольске. Они примут участие в третьем открытом всероссийском конкурсе юных исполнителей имени Александра Алябьева, который будет проходить в Тобольске с 25-28 марта.

На родине знаменитого композитора воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных училищ в возрасте от 8 до 19 лет будут демонстрировать свое исполнительское мастерство классических музыкальных произведений на фортепиано, струнных и духовых инструментах. Основная особенность конкурса - высокий творческий результат его участников.

В двух предыдущих смотрах исполнительского мастерства 47 юных музыкантов стали лауреатов I степени, 173 - лауреатами II и III степени. Семь учащихся музыкальных образовательных учреждений России удостоены высшей наградой конкурса - Гран-При, сообщает пресс-служба главы администрации Тобольска.

#Новости#Музыка#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25