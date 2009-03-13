Тобольск готовится принять юных музыкантов

На родине знаменитого композитора воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных училищ в возрасте от 8 до 19 лет будут демонстрировать свое исполнительское мастерство классических музыкальных произведений на фортепиано, струнных и духовых инструментах. Основная особенность конкурса - высокий творческий результат его участников.
В двух предыдущих смотрах исполнительского мастерства 47 юных музыкантов стали лауреатов I степени, 173 - лауреатами II и III степени. Семь учащихся музыкальных образовательных учреждений России удостоены высшей наградой конкурса - Гран-При, сообщает пресс-служба главы администрации Тобольска.