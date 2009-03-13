Росстрахнадзор опубликовал список машин с дорогой страховкой

Как говорится в этом документе, базовый тариф для отечественных автомобилей по риску "Ущерб" может колебаться от 5,6 до 11 процентов (от стоимости машины), а по риску "Угон" - от 0,5 до 4 процентов. Ставки для иномарок в процентном отношении оказались ниже - 4-11,7 процента по риску "Ущерб" и 0,3-2,5 процента по риску "Угон". Однако в денежном выражении страховая премия для иномарок, скорее всего, окажется выше из-за более высокой стоимости самих машин.
По данным ФССН, стоимость страховки на самую популярную иномарку в России - Ford Focus - составляет от 7,4 до 9,3 процента от стоимости автомобиля. Застраховать Chevrolet Lacetti будет чуть дешевле (6,9-7,8 процента), а Daewoo Nexia - дороже (8,8-9,5 процента).
Однако, как отмечают представители Росстрахнадзора, у большинства страховых компаний есть группы автомобилей, страховка которых по рискам "Угон" и "Ущерб" может оказаться существенно дороже, чем на остальные модели. В "дорогую" группу по риску "Ущерб" попали, в основном, машины, которые покупают в качестве "первой" для начинающих водителей - это автомобили Lada, Chevrolet Aveo, Spark, Ford Fiesta, Daewoo Matiz, Citroen C2, Nissan Micra и Note (полный список можно посмотреть на сайте ФССН), а также "заряженные" автомобили вроде Subaru Impreza WRX, Mazda3 MPS и Mitsubishi Lancer Evolution. На эти машины страховые тарифы могут достигать 17,5 процента от их стоимости.
В группу моделей с повышенными страховыми тарифами по риску "Угон" попали дорогие внедорожники (Porsche Cayenne, Mervedes-Benz G-Class, Infinit FX, BMW X5 и так далее), а также популярные седаны Honda Accord, Audi A6, VW Passat и несколько моделей Lada. Страховые тарифы по этим машинам могут достигать 9,6 процента (только по риску "Угон") от их стоимости - это примерно в 10 раз выше, чем в среднем по рынку.