Росстрахнадзор опубликовал список машин с дорогой страховкой

Однако, как отмечают представители Росстрахнадзора, у большинства страховых компаний есть группы автомобилей, страховка которых по рискам "Угон" и "Ущерб" может оказаться существенно дороже, чем на остальные модели. В "дорогую" группу по риску "Ущерб" попали, в основном, машины, которые покупают в качестве "первой" для начинающих водителей - это автомобили Lada, Chevrolet Aveo, Spark, Ford Fiesta, Daewoo Matiz, Citroen C2, Nissan Micra и Note (полный список можно посмотреть на сайте ФССН), а также "заряженные" автомобили вроде Subaru Impreza WRX, Mazda3 MPS и Mitsubishi Lancer Evolution. На эти машины страховые тарифы могут достигать 17,5 процента от их стоимости.