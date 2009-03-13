Неподражаемая Сезария Эвора подарит тюменцам «Океан любви»

Уникальная певица с островов Зеленого Мыса начала свою профессиональную карьеру лишь в 47 лет. Сейчас доходы от концертной деятельности Эворы составляют чуть ли не половину казны ее родины — Кабо-Верде. Ее песни как легкий морской бриз на тихом вечернем побережье во время заката солнца: с одной стороны, простое человеческое счастье, а с другой — бесконечно светлая грусть. Ее манеру исполнения можно сравнить с пением Клавдии Шульженко. Она поет душой и как будто для себя. Поэтому Сезарию могут слушать и те, кому 15, и те, кому за 85.