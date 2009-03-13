Неподражаемая Сезария Эвора подарит тюменцам «Океан любви»

Уникальная певица с островов Зеленого Мыса начала свою профессиональную карьеру лишь в 47 лет. Сейчас доходы от концертной деятельности Эворы составляют чуть ли не половину казны ее родины — Кабо-Верде. Ее песни как легкий морской бриз на тихом вечернем побережье во время заката солнца: с одной стороны, простое человеческое счастье, а с другой — бесконечно светлая грусть. Ее манеру исполнения можно сравнить с пением Клавдии Шульженко. Она поет душой и как будто для себя. Поэтому Сезарию могут слушать и те, кому 15, и те, кому за 85.
Феномен Сезарии Эворы уникален и необъясним. Ее манера исполнения сводит с ума ценителей музыки. По сути, она поет этническую музыку, так называемые морны – протяжные и мелодичные романтические баллады - мелодии и страдания крошечной страны Кабо-Верде. До 1975 года эта маленькая страна была португальской колонией и называлась Острова Зеленого Мыса. Сезария — единственный известный всему земному шару человек из этих мест. Певица заботится о доброй и лучшей половине своих сограждан, полностью финансируя социальные программы для детей. Поет Эвора на диалекте португальского языка — кабовердийском креольском, похожем одновременно на все языки романской группы. Слов ее песен в Европе не понимает никто, но, слушая их, хочется танцевать, положив голову на плечо любимого или плакать от невыразимой печали.
Сезария не похожа на французских шансонье. У нее есть «саудаджи». Такого слова нет ни в одном языке мира, кроме португальского и его диалектов. Одно маленькое красивое слово переводится как «чувство светлой тоски по родине». Ни один бразилец, португалец или житель бывшей колонии Кабо-Верде без «саудаджи» себя не мыслит. С этой необычной и прекрасной музыкой босая Сезария выходит на крупные концертные площадки мира и рассказывает о своем народе.