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Тобольская красавица добилась успеха на конкурсе "Мисс Россия"

12 марта 2009, 12:39
Восемнадцатилетняя тоболячка Юлия Петрова вошла в число пяти финалисток конкурса "Мисс Россия".

Чтобы доказать право на корону главной красавицы страны, девушки дефилировали в купальниках и вечерних платьях от Валентина Юдашкина и соревновались в остроумии с ведущим конкурса Иваном Ургантом.

Карьера Юлии Петровой на конкурсах красоты развивалась постепенно, напоминает тобольская интернет-газета. На "Имидже-2007" она получила титул "Мисс Надежда" и право без дополнительных испытаний попасть в финал конкурса в следующем году. На "Имидже-2008" Юлия стала победительницей сразу в трех номинациях - "Вице-мисс", "Мисс Фото" и "Мисс Стиль". Рост тобольской красавицы 179 см, параметры фигуры 87/64/90. Девушка очень любит кататься на коньках и играть в волейбол.

#Новости#Красота#Таня#Культура
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