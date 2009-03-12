Тобольская красавица добилась успеха на конкурсе "Мисс Россия"

Карьера Юлии Петровой на конкурсах красоты развивалась постепенно, напоминает тобольская интернет-газета. На "Имидже-2007" она получила титул "Мисс Надежда" и право без дополнительных испытаний попасть в финал конкурса в следующем году. На "Имидже-2008" Юлия стала победительницей сразу в трех номинациях - "Вице-мисс", "Мисс Фото" и "Мисс Стиль". Рост тобольской красавицы 179 см, параметры фигуры 87/64/90. Девушка очень любит кататься на коньках и играть в волейбол.