Грузия отказалась участвовать в "Евровидении", не желая изменить запрещенную песню "про Путина"

Такое решение было принято в Тбилиси после того, как организаторы потребовали изменить текст песни We Don't Wonna Put In, в которой российской стороне послышалась фамилия премьера Путина.
Обращение Европейского вещательного союза к Грузии было опубликовано во вторник на его официальном сайте, а письмо с извещением поступило в Тбилиси на следующий день. Руководитель проекта "Евровидение-Грузия" Натия Узнадзе обещала сделать официальное заявление в среду, когда на родину возвратятся все участники группы "Стефане и 3G", которая должна была исполнить спорную песню.
Ранее участники коллектива открыто заявили, что их песня является протестом против политики России.
"Интерфакс" цитирует письмо, которое исполнительному директору "Евровидения" направил генеральный директор Общественного телевидения Грузии Леван Кубанеишвили: "Еще раз хотим подчеркнуть, что песня "We don't wanna put in" не содержит политического заявления. Хотим напомнить, что в 2007 году на "Евровидении" в Финляндии перед зрителями предстала израильская группа, в клипе которой летали ракеты, а в тексте содержались недвусмысленные угрозы в отношении Ирана. Но песня не была заменена, так как подтекст нельзя формально вменять в вину".
Между тем то, что все закончится отказом Грузии, предсказала певица Диана Гурцкая, представлявшая эту страну на прошлогоднем "Евровидении". Она сообщила "Интерфаксу", что располагает "надежной информацией" о том, что грузинский квартет не собирается менять текст песни, а просто не поедет в российскую столицу. А ситуация вокруг песни - всего лишь поиск повода для отказа.
Гурцкая отметила, что грузинская сторона опасается, что в российской столице музыкантам и сопровождающим их лицам не будет обеспечен должный уровень безопасности. Правда, сама певица полагает, что единственное, что может угрожать грузинскому квартету в Москве, - это фиаско на сцене.
Ответственность же за происходящее она возложила на национальное жюри конкурса, отметив, что для него было важнее создание острой ситуации, а не выбор лучшего с точки зрения искусства исполнителя.