Грузия отказалась участвовать в "Евровидении", не желая изменить запрещенную песню "про Путина"

"Интерфакс" цитирует письмо, которое исполнительному директору "Евровидения" направил генеральный директор Общественного телевидения Грузии Леван Кубанеишвили: "Еще раз хотим подчеркнуть, что песня "We don't wanna put in" не содержит политического заявления. Хотим напомнить, что в 2007 году на "Евровидении" в Финляндии перед зрителями предстала израильская группа, в клипе которой летали ракеты, а в тексте содержались недвусмысленные угрозы в отношении Ирана. Но песня не была заменена, так как подтекст нельзя формально вменять в вину".