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Ансамбль «Палитра» представит в Салехарде новую танцевальную программу

12 марта 2009, 16:31
В культурно-деловом центре Салехарда пятнадцатого марта пройдет концерт образцового танцевального ансамбля «Палитра» из города Лабытнанги.
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Ямал

Восемьдесят участников коллектива представят новую танцевальную программу «Весенняя палитра», в которую войдут красочные постановки и оригинальные номера. Об этом сообщила начальник отдела организации филармонической деятельности культурно-делового центра Людмила Королева.

Коллектив и солисты ансамбля неоднократно завоевывали звания дипломантов и лауреатов на окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. За двенадцать лет воспитанники коллектива получили более 180 дипломов, грамот, благодарностей и кубков. Одиннадцать гран-при - на таких международных фестивалях-конкурсах, как «Триумф-2002» во Франции, «Талисман удачи» в Турции, «Надежды Сибири» в Омске и «Танцевальный калейдоскоп» в Москве. В 1999 году коллективу присвоено звание «образцовый». Руководит ансамблем Любовь Сакаль - мастер хореографии, педагог с прекрасными организаторскими способностями и заслуженный работник культуры РФ.

#Новости#Хореография#Ямал#Таня#Культура
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