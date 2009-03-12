Ансамбль «Палитра» представит в Салехарде новую танцевальную программу

Коллектив и солисты ансамбля неоднократно завоевывали звания дипломантов и лауреатов на окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. За двенадцать лет воспитанники коллектива получили более 180 дипломов, грамот, благодарностей и кубков. Одиннадцать гран-при - на таких международных фестивалях-конкурсах, как «Триумф-2002» во Франции, «Талисман удачи» в Турции, «Надежды Сибири» в Омске и «Танцевальный калейдоскоп» в Москве. В 1999 году коллективу присвоено звание «образцовый». Руководит ансамблем Любовь Сакаль - мастер хореографии, педагог с прекрасными организаторскими способностями и заслуженный работник культуры РФ.