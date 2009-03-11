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Вчера в тюменской высотке загорелся диван

11 марта 2009, 16:52
10 марта в деревне Скородум Упоровского района при пожаре погиб мужчина 1959 года рождения. Около девяти часов утра в частном деревянном доме случилось загорание дивана, которое хозяева ликвидировали своими силами не вызывая пожарную охрану.
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Тюмень

А вот спасти человека не удалось. Причина – неосторожность при курении.

В тот же день в четыре часа дня горел диван в квартире десятиэтажного дома на улице Солнечной в Тюмени. Диван сгорел, квартиру спасли пожарные, и, к счастью, обошлось без жертв.

Пожарные Тобольска трижды за сутки тушили пожары на транспорте. Первое сообщение было получено в четыре часа утра. В гаражном кооперативе «Речник-1» загорелся автомобиль «Хюндай-акцент». И гараж, и автомобиль повреждены огнем по всей площади, соседние боксы и автомобили пожарные отстояли от уничтожения.

В половине шестого утра в микрорайоне 7а вспыхнул автомобиль ВАЗ-21083. Автомобиль поврежден по всей площади. Две рядом припаркованные машины частично пострадали от огня, а еще две пожарные спасли от уничтожения.

Еще один автомобиль ВАЗ-2110 горел в полдень в гаражном кооперативе по улице Ремезова. Огнем поврежден салон, а гараж и рядом стоящий БМВ огнеборцы спасли. Причины пожаров предстоит установить специалистам.

Вспышка паров бензина, вероятно, стала причиной пожара в частном автомобиле «Пежо». Пожар случился на седьмом километре Московского тракта в Тюмени. Машина полностью повреждена огнем, сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Пожары#Таня#Происшествия
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