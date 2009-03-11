В Тюмени подвели итоги ярмарки «Весна-2009»

Торговля была организована на пяти городских площадках – на территории ОАО «Тюменская ярмарка», ТЦ «Мальвинка», на рынке «Южный», ТЦ «Заречный», ТРЦ «Фаворит». Цены были невысокие, поэтому только плодоовощной продукции тюменцы раскупили порядка 170 тонн. Кроме этого, горожанам был предложен широкий ассортимент дикоросов (клюква, брусника, черника, орехи), говядина, свинина, баранина, молочная продукция, рыба, кондитерские изделия.