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В Тюмени подвели итоги ярмарки «Весна-2009»

11 марта 2009, 10:29
Товарооборот специализированной сельскохозяйственной розничной ярмарки «Весна-2009», которая прошла в минувшие выходные, составил 12 млн. рублей.
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Тюмень

Торговля была организована на пяти городских площадках – на территории ОАО «Тюменская ярмарка», ТЦ «Мальвинка», на рынке «Южный», ТЦ «Заречный», ТРЦ «Фаворит». Цены были невысокие, поэтому только плодоовощной продукции тюменцы раскупили порядка 170 тонн. Кроме этого, горожанам был предложен широкий ассортимент дикоросов (клюква, брусника, черника, орехи), говядина, свинина, баранина, молочная продукция, рыба, кондитерские изделия.

В ярмарке приняли участие сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства из 20 районов юга Тюменской области, предприятия местной перерабатывающей промышленности, оптовой торговли областного центра, сообщает Nashgorod.ru Управление по товарному рынку и услугам города Тюмени.

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