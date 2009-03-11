Тюменцы борются со стрессами с помощью книг

Любовь Сохошко - библиотекарь. Но в последние годы ей всё больше приходиться выслушивать о жизненных проблемах, с которыми сталкивается тюменский читатель.
«Я всегда посоветую то, что нужно сейчас почитать, в данный момент. Я думаю, что библиотека сейчас - тот институт, куда люди могут приходить с удовольствием, с радостью, с желанием», - говорит заведующая библиотекой.
Домохозяйка Светлана Мерзлякова пришла в библиотеку с подругой просто за компанию. Говорит, в читальном зале бывает не часто. А ведь именно книга когда-то в сложный период жизни помогала ей остаться на плаву. «Лекарством для души» стали обычные исторические романы. Сейчас говорит, что книги ее просто спасли.
Медики называют такой способ борьбы с депрессией - библиотерапией. Ученые ещё в 20-х годах прошлого века доказали, что чтение книг оказывает лечебное воздействие на психику человека.