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Тюменцы борются со стрессами с помощью книг

11 марта 2009, 10:37
Книга как лекарство: такой способ борьбы с кризисной депрессией рекомендуют психологи.
Сюжет
Тюмень

Любовь Сохошко - библиотекарь. Но в последние годы ей всё больше приходиться выслушивать о жизненных проблемах, с которыми сталкивается тюменский читатель.

«Я всегда посоветую то, что нужно сейчас почитать, в данный момент. Я думаю, что библиотека сейчас - тот институт, куда люди могут приходить с удовольствием, с радостью, с желанием», - говорит заведующая библиотекой.

Домохозяйка Светлана Мерзлякова пришла в библиотеку с подругой просто за компанию. Говорит, в читальном зале бывает не часто. А ведь именно книга когда-то в сложный период жизни помогала ей остаться на плаву. «Лекарством для души» стали обычные исторические романы. Сейчас говорит, что книги ее просто спасли.

Медики называют такой способ борьбы с депрессией - библиотерапией. Ученые ещё в 20-х годах прошлого века доказали, что чтение книг оказывает лечебное воздействие на психику человека.

#Новости#Тюмень#Литература#Таня#Культура
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