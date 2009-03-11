Тюменцы борются со стрессами с помощью книг

Домохозяйка Светлана Мерзлякова пришла в библиотеку с подругой просто за компанию. Говорит, в читальном зале бывает не часто. А ведь именно книга когда-то в сложный период жизни помогала ей остаться на плаву. «Лекарством для души» стали обычные исторические романы. Сейчас говорит, что книги ее просто спасли.