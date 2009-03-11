Майкл Джексон выпустит новый сингл

Напомним, что 5 марта 50-летний Майкл Джексон объявил о возвращении на сцену. В июле музыкант даст десять концертов (8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 и 28 июля) на лондонской O2 Arena. Однако при этом король поп-музыки подчеркнул, что эти выступления станут последними в его карьере.