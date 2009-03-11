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Майкл Джексон выпустит новый сингл

11 марта 2009, 19:23
В преддверии серии концертов в Лондоне самопровозглашенный король поп-музыки Майкл Джексон намерен выпустить новый сингл, сообщает Gigwise.

По словам промоутера певца Рэнди Филлипса, пока музыкант решает, каким способом распространять сингл. Возможно, диск будет прилагаться к билетам на концерты Джексона в Лондоне.

Напомним, что 5 марта 50-летний Майкл Джексон объявил о возвращении на сцену. В июле музыкант даст десять концертов (8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 и 28 июля) на лондонской O2 Arena. Однако при этом король поп-музыки подчеркнул, что эти выступления станут последними в его карьере.

11 марта началась предпродажа билетов на лондонские шоу, вызвавшая повышенный спрос у поклонников музыканта. По предварительным данным, от желающих посетить концерты поступило более миллиона заявок. В связи с этим Майкл Джексон анонсировал дополнительные пять концертов на O2 Arena, которые состоятся 30 июля, 1, 3, 10 и 12 августа.

Билеты на концерты стоят от 50 до 75 фунтов стерлингов. В итоге Джексон, долгое время испытывавший финансовые трудности, сможет заработать около 400 миллионов долларов.

Предыдущий концертный тур Майкла Джексона под названием "HIStory" состоялся в 1996-1997 годах.

#Новости#Шоу-бизнес#Таня#Культура
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