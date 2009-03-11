"Марли и я" и другие новинки российского проката

В четверг в российский прокат выходит экранизация одноименного бестселлера Джона Грогана "Марли и я" (США, 2008, Дэвид Фрэнкел). Фильм про семейную пару, которая заводит щенка лабрадора, и с этого момента забывает обо всех своих личных проблемах, просто потому, что ни на что, кроме своенравного Марли, времени и сил у них уже не остается. В ролях Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон, Эрик Дейн, Кэтлин Тернер, Алан Аркин, Натан Гэмбл, Хейли Беннетт, Кларк Питер и Кит Хадсон, пишет "Время новостей".