"Марли и я" и другие новинки российского проката

В четверг в российский прокат выходит экранизация одноименного бестселлера Джона Грогана "Марли и я" (США, 2008, Дэвид Фрэнкел). Фильм про семейную пару, которая заводит щенка лабрадора, и с этого момента забывает обо всех своих личных проблемах, просто потому, что ни на что, кроме своенравного Марли, времени и сил у них уже не остается. В ролях Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон, Эрик Дейн, Кэтлин Тернер, Алан Аркин, Натан Гэмбл, Хейли Беннетт, Кларк Питер и Кит Хадсон, пишет "Время новостей".
На экранах появится также масштабный байопик, посвященный великому правителю и полководцу, создавшему грандиозную империю "Тайна Чингисхана" (Россия-Монголия, 2009, Андрей Борисов). Съемки проходили в Монголии, на Алтае, в Якутии, Бурятии, Хакасии и Туве, в них принимали участие десятки каскадеров и сотни солдат регулярной монгольской армии, облаченные в аутентичные доспехи. В ролях Эдуард Ондар, Сюзанна Ооржак, Сергей Егоров, Степанида Борисова, Ильяна Павлова, Оргил Махаан, Баярто Ендонов, Олег Тактаров и Кэри Хироюки-Тагава.
Также в кинотеатрах можно будет посмотреть боевик "Подарок" (США, 2009, Грег Маркс). Компьютерщик Макс Петерсон (Шейн Уэст) получает неизвестно от кого в подарок новейший мобильный телефон, обладающий невероятным количеством явно не предназначенных для серийной модели качеств и свойств, которые могут быть весьма полезны, например, во время игры в казино.
Довольно скоро, впрочем, оказывается, что обладание трубкой чревато весьма серьезными неприятностями, так как заполучить ее хотят очень и очень многие личности, которые не остановятся ни перед чем. В роли "русского генерала" – Гоша Куценко. Также в ролях Эдвард Бернс, Винг Реймс, Джонатан Прайс, Мартин Шин, Стивен Элдер, Сандра де Суза, Грег Дональдсон, Тамара Фельдман и Тревор Уайт.
В прокат выходит и норвежская картина "О'Хортен" (Норвегия-Германия-Франция, 2007, Бент Хамер). 67-летний железнодорожник О'Хортен уходит на пенсию, и с этого момента с ним начинают твориться странные вещи. Фильм норвежского режиссера Хамера ("Яйца", "Кухонные байки", "Фактотум") получил две национальные норвежские кинонаграды "Аманда", приз за режиссуру на кинофестивале во Фландрии и с успехом демонстрировался на множестве международных киносмотров. Также в ролях Петер Бредал, Бьорн Флоберг, Нильс Гауп, Бьярте Хельмеланд, Пер Янсен, Бьорн Енсег и Гита Ньорби.