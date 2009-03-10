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В Тюмени женский праздник отметили мужчины

10 марта 2009, 10:09
За минувшие выходные в тюменский медвытрезвитель поступило около ста человек.

Из них примерно половина были сразу же отпущены домой. Это в основном мужчины от 30 до 37 лет. Всего за 7,8 и 9 числа доставили трёх представительниц слабого пола.

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru начальник кабинета профилактики Татьяна Градусова, большинство поступивших привезли из общественных мест, где проводились праздничные мероприятия. Также специалист отметил, что в основном в течение трёх дней «клиентами» учреждения становились представители рабочих специальностей. В настоящее время все поступившие отпущены домой.

Напомним, что в медвытрезвителе люди находятся от трёх до 24 часов. В течение всего времени они находятся под постоянным присмотром фельдшера.

#Новости#Алкоголь#Медицина#Тюмень#Ксения#Общество
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