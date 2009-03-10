В Тюмени открылась уникальная выставка-продажа «Fashion Place»

Что касается экспонатов, то их можно было разделить на две категории – для тела и для души. Впрочем, отнести дизайнерскую одежду и украшения к «телесным» удовольствиям можно лишь с натяжкой, ведь в свои произведения каждый художник вложил частичку своей души. Фотографии, картины, миниатюрная мебель – при взгляде на эти чудеса, дивишься простору человеческой фантазии. Внимание привлекает картина «танго», в раме в форме гитары. Смотреть на этот шедевр нужно с двух сторон, соответственно счастливец, купивший ее, должен располагать необходимым пространством. Игрушки из цветного стекла, изготовленные мастером Даной, искрятся на солнце и напоминают, что пришла весна. Рядом источают пряный аромат мягкие игрушки. Технология их изготовления не так проста, как может показаться, ведь ткань окрашивается не обычными красками, а смесью натуральных ароматизаторов. Куклы эти, словно пришли из народных сказов, каждая олицетворяет неповторимый образ.