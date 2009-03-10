7 марта в Тюмени открылась уникальная выставка-продажа «Fashion Place». Галерея современного искусства (ул. Луначарского, 28) на три недели стала пристанищем дизайнеров, фотографов и мастеров декоративно-прикладного творчества.
Два экспозиционных зала с трудом вмещали всех пришедших на открытие зрителей. Ассистентки, одетые как на Неделе высокой моды, танцоры в вычурных костюмах, джазовая музыка – все это позволяло посетителям почувствовать причастность к богемному кругу.
Что касается экспонатов, то их можно было разделить на две категории – для тела и для души. Впрочем, отнести дизайнерскую одежду и украшения к «телесным» удовольствиям можно лишь с натяжкой, ведь в свои произведения каждый художник вложил частичку своей души. Фотографии, картины, миниатюрная мебель – при взгляде на эти чудеса, дивишься простору человеческой фантазии. Внимание привлекает картина «танго», в раме в форме гитары. Смотреть на этот шедевр нужно с двух сторон, соответственно счастливец, купивший ее, должен располагать необходимым пространством. Игрушки из цветного стекла, изготовленные мастером Даной, искрятся на солнце и напоминают, что пришла весна. Рядом источают пряный аромат мягкие игрушки. Технология их изготовления не так проста, как может показаться, ведь ткань окрашивается не обычными красками, а смесью натуральных ароматизаторов. Куклы эти, словно пришли из народных сказов, каждая олицетворяет неповторимый образ.
Увидеть, потрогать и купить чудесные работы тюменцы еще успевают. Выставка будет открыта до 28 марта. Экспозиция будет дополняться.