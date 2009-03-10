В Тюмени два бизнесмена убили своего компаньона

Как установило следствие, Осетров при пособничестве Кузнецова в ночь на 4 августа 2007 года убил своего компаньона - 37-летнего экс-сотрудника уголовного розыска, заподозрив его в нечестном ведении бизнеса.
Осетров, известный в местных криминальных кругах человек, и бывший милиционер в пригороде Тюмени скупали землю по низким ценам у неблагополучных лиц, а затем ее перепродавали по более высоким ценам. В конце 2006 года они за 250 тыс. рублей приобрели земельный участок площадью 5 га у одной из жительниц села Луговое Тюменского района для последующей его продажи. Оформление документов на землю затянулось на несколько месяцев. Вскоре у партнеров по бизнесу возникли разногласия относительно раздела суммы прибыли от предстоящего отчуждения земельного участка. Осетров стал подозревать компаньона в нечестности, поэтому решил выяснить с ним отношения, а в случае уличения во лжи и убить. 4 августа около часа ночи он назначил своему знакомому встречу у одного из высших учебных заведений областного центра.
К месту встречи Осетров, вооруженный огнестрельным оружием, прибыл на автомобиле «Тойота-Камри» под управлением Кузнецова. Компаньон, не подозревая опасности, сел в иномарку. По дороге в сторону села Луговое Осетров в ходе ссоры застрелил своего партнера по бизнесу. Труп потерпевшего злоумышленники сбросили в реку Туру.
16 августа тело погибшего обнаружил местный рыбак. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Установить местонахождение Осетрова и Кузнецова по «горячим» следам не удалось. Они были задержаны правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий почти спустя год - в июле 2008 года. По решению суда злодеев заключили под стражу.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Тюменской области доказательств признал Александра Осетрова виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Роман Кузнецов осужден по ч.5 ст.33, ч.1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве) к 2 годам заключения.
Обоим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу матери погибшего более 700 тыс. руб. в возмещение морального вреда и расходов на погребение.