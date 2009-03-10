В Тюмени два бизнесмена убили своего компаньона

Осетров, известный в местных криминальных кругах человек, и бывший милиционер в пригороде Тюмени скупали землю по низким ценам у неблагополучных лиц, а затем ее перепродавали по более высоким ценам. В конце 2006 года они за 250 тыс. рублей приобрели земельный участок площадью 5 га у одной из жительниц села Луговое Тюменского района для последующей его продажи. Оформление документов на землю затянулось на несколько месяцев. Вскоре у партнеров по бизнесу возникли разногласия относительно раздела суммы прибыли от предстоящего отчуждения земельного участка. Осетров стал подозревать компаньона в нечестности, поэтому решил выяснить с ним отношения, а в случае уличения во лжи и убить. 4 августа около часа ночи он назначил своему знакомому встречу у одного из высших учебных заведений областного центра.