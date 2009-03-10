В России появились билеты на Олимпийские игры-2010

Кроме того, забронирована ложа на 30 человек на главной ледовой арене Canada Hockey Place . Там пройдут 33 матча Олимпиады. В скором времени появятся полноценные туристические туры в Ванкувер. Помимо покупки билета, любителям спорта придется потратиться на билеты до Канады, а также на проживание там. Напомним, что Олимпийские игры в Ванкувере пройдут с 12 по 28 февраля 2010 года.