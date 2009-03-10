В России появились билеты на Олимпийские игры-2010

Билеты на церемонию открытия Олимпиады стоят от 25,5 тысяч до 51 тысячи рублей. На церемонию закрытия — 13,9−35,9 тысячи рублей. Посмотреть соревнования по бобслею, биатлону или лыжным гонкам можно всего за 1200−3250 рублей, а вот посещение двух игр 1/4 финала соревнований по хоккею, двух полуфиналов, матчей за третье и первое места обойдется в 106,5−163,5 тысячи рублей.
Международный олимпийский комитет и оргкомитет «Ванкувер-2010» выделили для России 10768 билетов. В дальнейшем при необходимости квота может быть увеличена. Точнее, она будет увеличена, поскольку количество выделенных билетов на три первые игры сборной России по хоккею еще неизвестно. На церемонии открытия и закрытия получено по 490 билетов, на финал хоккейного турнира — 100.
Кроме того, забронирована ложа на 30 человек на главной ледовой арене Canada Hockey Place . Там пройдут 33 матча Олимпиады. В скором времени появятся полноценные туристические туры в Ванкувер. Помимо покупки билета, любителям спорта придется потратиться на билеты до Канады, а также на проживание там. Напомним, что Олимпийские игры в Ванкувере пройдут с 12 по 28 февраля 2010 года.