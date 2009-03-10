В Америке издадут неопубликованного Марка Твена

В сборник вошли также юмористический рассказ о похоронном бизнесе и очерк о Джейн Остин. В последнем Твена занимает вопрос, не ставила ли британская писательница перед собой цель "заставить читателей в середине книги презирать ее персонажей и любить их во всех прочих главах".