В Америке издадут неопубликованного Марка Твена

Заглавие книги - "Who is Mark Twain?" ("Кто такой Марк Твен?") взято из очерка "Frank Fuller and My First New York Lecture" ("Фрэнк Фуллер и моя первая нью-йоркская лекция"), сообщает The Guardian.
В этом небольшом очерке Твен вспоминал, как, волнуясь о судьбе своего выступления, буквально заклеил город афишами. Через некоторое время он подслушал разговор двух мужчин. Один спросил другого: "Кто такой Марк Твен?". Второй ответил: "Бог знает, я - нет".
В сборник вошли также юмористический рассказ о похоронном бизнесе и очерк о Джейн Остин. В последнем Твена занимает вопрос, не ставила ли британская писательница перед собой цель "заставить читателей в середине книги презирать ее персонажей и любить их во всех прочих главах".
Наследие Марка Твена (1835-1910) считается самым обширным из всех, оставленных американскими писателями XIX века. Автор "Тома Сойера" завещал уничтожить все свои личные бумаги и черновики, но его воля не была выполнена.