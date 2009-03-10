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В Америке издадут неопубликованного Марка Твена

10 марта 2009, 09:21
Американское издательство HarperStudio опубликует в конце апреля 2009 года сборник из 24 ранее не печатавшихся произведений Марка Твена.

Заглавие книги - "Who is Mark Twain?" ("Кто такой Марк Твен?") взято из очерка "Frank Fuller and My First New York Lecture" ("Фрэнк Фуллер и моя первая нью-йоркская лекция"), сообщает The Guardian.

В этом небольшом очерке Твен вспоминал, как, волнуясь о судьбе своего выступления, буквально заклеил город афишами. Через некоторое время он подслушал разговор двух мужчин. Один спросил другого: "Кто такой Марк Твен?". Второй ответил: "Бог знает, я - нет".

В сборник вошли также юмористический рассказ о похоронном бизнесе и очерк о Джейн Остин. В последнем Твена занимает вопрос, не ставила ли британская писательница перед собой цель "заставить читателей в середине книги презирать ее персонажей и любить их во всех прочих главах".

Наследие Марка Твена (1835-1910) считается самым обширным из всех, оставленных американскими писателями XIX века. Автор "Тома Сойера" завещал уничтожить все свои личные бумаги и черновики, но его воля не была выполнена.

#Новости#Литература#США#Таня#Культура
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