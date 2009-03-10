Книгу о Гарри Поттере в мягкой обложке продали за 19 тысяч долларов

"Гарри Поттер и философский камень" в мягкой обложке вышел в издательстве Bloomsbury тиражом всего 200 штук. К каждой прилагалась открытка, подписанная автором книги, Джоан Роулинг.
Покупателем стал коллекционер из Дубая, жена которого является поклонницей книг о юном волшебнике. Как сообщили представители аукционного дома Heritage Auction Galleries, результат торгов поставил рекорд для книг о Гарри Поттере в мягкой обложке - предыдущий коллекционный экземпляр в бумажном переплете купили примерно за вдвое меньшую цену.
После "Гарри Поттера и философского камня" Роулинг написала еще шесть книг в серии. Романы британской писательницы разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров по всему миру, напоминает агентство.