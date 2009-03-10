Книгу о Гарри Поттере в мягкой обложке продали за 19 тысяч долларов

Покупателем стал коллекционер из Дубая, жена которого является поклонницей книг о юном волшебнике. Как сообщили представители аукционного дома Heritage Auction Galleries, результат торгов поставил рекорд для книг о Гарри Поттере в мягкой обложке - предыдущий коллекционный экземпляр в бумажном переплете купили примерно за вдвое меньшую цену.