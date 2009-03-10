Джордж Лукас объявил призыв на "Звездные войны"

По ее утверждению, многие молодые актеры, среди которых есть несколько восходящих звезд экрана, уже приняли участие в прослушивании.
Напомним, что Лукас впервые заявил о готовности снять телевизионный сериал, события которого должны происходить между "Местью Ситхов" и "Новой надеждой", еще в 2005 году. В начале 2007 года он подтвердил свое намерение и уточнил, что команда сценаристов уже приступила к сочинению сюжетов пилотных серий.
Режиссер неоднократно подчеркивал, что в сериале не будет Скайуокеров и других главных героев полнометражных картин. В центре повествования окажутся второстепенные персонажи, и будет показано создание единого фронта сопротивления галактической империи ситхов.
Готовясь к созданию художественного сериала, Лукас выпустил несколько мультипликационных проектов, последний из которых "Войны клонов" с успехом идет в сети Cartoon Network.