Джордж Лукас объявил призыв на "Звездные войны"

Напомним, что Лукас впервые заявил о готовности снять телевизионный сериал, события которого должны происходить между "Местью Ситхов" и "Новой надеждой", еще в 2005 году. В начале 2007 года он подтвердил свое намерение и уточнил, что команда сценаристов уже приступила к сочинению сюжетов пилотных серий.