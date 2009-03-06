Сергей и Татьяна Никитины: Дружба - синоним жизни

Во время перерывов между песнями Никитины рассказывали о своих друзьях, которые писали стихи. Татьяна говорила о том, что почти все друзья старше их на двадцать-тридцать лет. Многие из них - люди прошедшие войну. По словам Татьяны Никитиной, эти люди отличаются от всех, они более естественные, не суетные, это люди, которые ценят жизнь, не раздувшиеся от важности, добившись успеха. Эти люди умели дружить. Для них слово "дружба" было синонимом слова "жизнь". Они «не страдали чувством полноценности». Было заметно, что Татьяна и Сергей, в свою очередь, тоже ценят дружбу и благодарны судьбе за то, что она им позволила познакомиться со многими авторами замечательных стихов.