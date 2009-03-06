Сергей и Татьяна Никитины: Дружба - синоним жизни

Свое выступление они начали с небольшого рассказа о себе. По образованию Татьяна и Сергей физики. Это обстоятельство не мешало им заниматься творчеством. Было время, когда в их жизни шли бок о бок и физика, и творчество, но позднее они стали отдавать себя только сцене. Татьяна и Сергей поют стихи, исполняют произведения искусства.
После небольшой самопрезентации Татьяна и Сергей открыли свой вечер песней "Александра" из кинофильма «Москва слезам не верит». Также они исполнили в этот вечер песни, авторами стихов которых являются Пастернак, Окуджава, Рыжий и другие известные поэты.
В этот вечер в Филармонии присутствовали не только люди старшего поколения, но и дети. Татьяна и Сергей исполнили пару песен и для маленьких тюменцев.
Супруги Никитины рассказывали историю каждой песни, объясняли, почему они исполняют ее, вспоминали об авторе стихов.
Никитины попросили зрителей в зале подпевать им. На это тюменцы согласились и охотно вспоминали слова знакомых песен.
До начала исполнения песни из кинофильма «Белое солнце пустыни» Сергей попросил поддержать его и спеть всю песню всем вместе. Начинается исполнение первого куплета - «Ваше благородие госпожа…»... Сергей замолкает, продолжая играть на гитаре, а зрители в зале дружно поют, УДАЧА. На это Сергей начинает смеяться и говорит, что наш народ оптимист, так как в первом куплете поется не об удаче, а о разлуке - «Ваше благородие госпожа РАЗЛУКА».
Во время перерывов между песнями Никитины рассказывали о своих друзьях, которые писали стихи. Татьяна говорила о том, что почти все друзья старше их на двадцать-тридцать лет. Многие из них - люди прошедшие войну. По словам Татьяны Никитиной, эти люди отличаются от всех, они более естественные, не суетные, это люди, которые ценят жизнь, не раздувшиеся от важности, добившись успеха. Эти люди умели дружить. Для них слово "дружба" было синонимом слова "жизнь". Они «не страдали чувством полноценности». Было заметно, что Татьяна и Сергей, в свою очередь, тоже ценят дружбу и благодарны судьбе за то, что она им позволила познакомиться со многими авторами замечательных стихов.
Зрители дарили цветы и Татьяне и Сергею. Артисты были признательны тюменцам.
В конце своего выступления Никитины поблагодарили тюменцев за все. На прощание Татьяна рассказала о том, что к ним подходил журналист пообщаться и в конце беседы попросил поздравить женщин с 8 марта, Сергей не отказался, прозвучало поздравление, а Татьяна отметила то, что у самого Сергея день рождение 8 марта. Никитины еще раз поблагодарили зрителей и под аплодисменты покинули сцену.
Вечер бардовской песни с супругами Никитиными прошел в доброй атмосфере. Татьяна и Сергей были открыты и расположены к зрителям, и присутствующие отвечали им тем же. По поведению зрителей, можно сделать выводы, что все остались довольны проведенным вечером в кампании Татьяны и Сергея Никитиных.