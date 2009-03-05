Тюменские бизнесмены достигнут точки G Земного шара!

4 марта 2009г. в рамках проекта «Банзай покоряет мир -2009» началось экстремальное приключение, пожалуй, на одну из самых труднодоступных географических точек земного шара – Континентальный Полюс Недоступности. Эта точка совсем нехарактерна для непрофессиональных путешественников, поскольку она наиболее удалена от всех населенных пунктов и требует огромной выдержки, терпения и сил. Но в нашем городе есть такие отважные мужчины, которые отправились изучить и покорить эту точку, чтобы по-особенному поздравить всех женщин города Тюмени с самым светлым и прекрасным праздником 8 марта!