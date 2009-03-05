Тюменские бизнесмены достигнут точки G Земного шара!

4 марта 2009г. в рамках проекта «Банзай покоряет мир -2009» началось экстремальное приключение, пожалуй, на одну из самых труднодоступных географических точек земного шара – Континентальный Полюс Недоступности. Эта точка совсем нехарактерна для непрофессиональных путешественников, поскольку она наиболее удалена от всех населенных пунктов и требует огромной выдержки, терпения и сил. Но в нашем городе есть такие отважные мужчины, которые отправились изучить и покорить эту точку, чтобы по-особенному поздравить всех женщин города Тюмени с самым светлым и прекрасным праздником 8 марта!
это заместитель генерального директора НИККА-Центр Виталий Самойлик,
директор базы отдыха «Боровое» Сергей Засекин,
директор консалтинговой компании «Бизнес-Перспектива» Михаил Гонтов,
председатель совета директоров ООО «Гранд Медиа Ltd» (тюменского филиала журнала «Банзай») Валерий Гут,
генеральный директор журналов National Business и «Банзай» Андрей Франк,
индивидуальный предприниматель Антон Нищета.
8го марта в прямом эфире «Русского Радио» участники экспедиции поздравят представительниц прекрасного пола Тюмени. И в честь этого события установят монументальную табличку на гранитном камне, расположенном на Континентальном Полюсе Недоступности, сообщила корреспонденту Nashgorod.ru Евгения Карташова,
заместитель директора по связям с общественностью ООО"Гранд Медиа Ltd".
Участники Экспедиции благодарят магазин FINN FLARE за теплую и комфортную одежду и радиостанцию «Русское Радио» за интерес к проекту.
Некоторые из участников Экспедиции на Континентальный Полюс Недоступности уже имеют опыт экстремальных туристических путешествий – это восхождение на Монблан – высочайшая вершина Альп и всей Западной Европы. Это горный массив в Альпах и одноименная горная вершина, одна из самых высоких в мире. Расположенная на границе Италии, Швейцарии и Франции, ее длина приблизительно составляет 50 километров, а ширина порядка 12-15 километров. Площадь ледников около 150 квадратных километров. «Белая гора» достигает примерно 4807 метров в высоту.
В 2008г. команда из тюменских руководителей заняла I место в Международной парусной регате, обойдя экипажи из России и Украины.
Также участники путешествовали на собачьих упряжках по Гренландии, покоряли Килиманджаро и Эльбрус.
В настоящее время группа тюменских путешественников проехала город Павлодар (Казахстан) и движется в сторону Китайской границы. Совсем скоро они достигнут точки G Земного шара!
Континентальный полюс недоступности (в народе точка G земного шара) – это место на суше, наиболее удалённое от океанов. Находится в Евразии, на севере Китая и удалено на 2645 км от ближайших береговых линий.