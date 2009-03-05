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Писателя Виктора Ерофеева обвинили в русофобии

5 марта 2009, 13:51
Три активиста Движения против незаконной иммиграции (ДПНИ) подали заявление в московскую прокуратуру с просьбой проанализировать текст книги Виктора Ерофеева "Энциклопедия русской души" на наличие в нем элементов экстремизма, сообщает "Газета".

При этом заявители подчеркивают, что выступают не от имени ДПНИ, а как инициативная группа граждан. По их мнению, книга Ерофеева является оскорбительной по отношению к русским и ее следует признать экстремистским материалом и изъять из продажи.

Также заявители просят суд проверить деятельность Виктора Ерофеева как ведущего телевизионной программы "Апокриф" и радиопередачи "Энциклопедия русской души" "на предмет разжигания межнациональной розни с использованием вышеуказанных СМИ".

Как сообщил Виктор Ерофеев "Газете"(GZT.RU), в данный момент он находится в Италии и о поданном заявлении ничего не знает. "'Энциклопедия русской души' - роман, его текст нельзя трактовать как мое заявление или же мою позицию", - заявил писатель.

В случае признания писателя виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", среди прочих вариантов наказания ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

#Новости#Писатели#Таня#Культура
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