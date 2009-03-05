Минфин не утвердил прямые выплаты по ОСАГО

Ведомство осталось недовольно пунктом документа, согласно которому прямую выплату могут получить только автовладельцы, купившие полис с 1 марта текущего года.
Нововведения в ОСАГО – прямое урегулирование и возможность оформления аварии без сотрудников ГИБДД – вступили в силу с 1 марта. Однако в настоящее время без ратификации Минфином соглашения РСА страховые компании не могут осуществлять прямые выплаты. Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на заявление заместителя главы департамента финансовой политики Минфина Веры Балакиревой, все замечания ведомства относительно этого документа уже направлены в РСА. Будут ли в соглашение внесены какие-либо поправки, и когда именно оно может быть одобрено пока не известно.
По информации "Коммерсанта", Российский союз автостраховщиков уже обращался Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ с запросом о законности пункта документа, регламентирующего, что за прямыми выплатами можно обращаться только при наличии полиса, купленного после 1 марта. В ответ на запрос РСА в конце февраля было выдано заключение, что эта норма не противоречит российскому законодательству.
Как заявил заместитель руководителя РСА Андрей Батуркин, несогласие Минфина с этим пунктом не означает, что "норма неверна". "Минфин, насколько я знаю, выступает против включения этой нормы в текст соглашения, но не возражает против ее появления в другом документе РСА", - добавил он. В какой именно документ ее планируется включить на данный момент обсуждается страховщиками.
Напомним, что схема получения прямых выплат будет действовать, если в ДТП нет пострадавших, а в аварии участвовали только два автомобиля и виновник происшествия не отрицает своей вины.