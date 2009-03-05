Минфин не утвердил прямые выплаты по ОСАГО

Нововведения в ОСАГО – прямое урегулирование и возможность оформления аварии без сотрудников ГИБДД – вступили в силу с 1 марта. Однако в настоящее время без ратификации Минфином соглашения РСА страховые компании не могут осуществлять прямые выплаты. Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на заявление заместителя главы департамента финансовой политики Минфина Веры Балакиревой, все замечания ведомства относительно этого документа уже направлены в РСА. Будут ли в соглашение внесены какие-либо поправки, и когда именно оно может быть одобрено пока не известно.