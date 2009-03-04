В вагонах-ресторанах Тюменского формирования СвЖД появилось постное меню

Выбор для пассажиров, соблюдающих каноны Русской Православной церкви, достаточно широк: в постном меню представлено более 17 наименований блюд. Это разнообразные овощные салаты, перец, фаршированный овощами, вареный и жареный картофель с грибами, различные супы и каши. Десертное меню предлагает большой выбор фруктов и соков. Стоимость постного обеда составит около 200 рублей.
Для пассажиров, не придерживающихся канонов Русской Православной Церкви, сохраняется обычное ресторанное меню, включающее в себя мясные, рыбные и молочные блюда. В обычном традиционном меню можно также найти вегетарианские блюда, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.
ОАО «РЖД» уже несколько лет предоставляет в период православных постов соответствующее меню в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования. Пассажирам предлагаются также специально разработанные «детские меню» и меню, составленное исключительно из вегетарианских блюд.