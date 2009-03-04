В Тюмени обсудят введение прямого урегулирования в ОСАГО

Напомним, что с 1-го марта этого года вступил в силу закон о прямом урегулировании убытков по ОСАГО. То есть, в случае ДТП деньги на ремонт автомобиля можно будет взыскивать не с компании, которая застраховала виновника, а со своего "родного" страховщика. Прямое урегулирование убытков должно было начать применяться еще с прошлого года, но тогда {под лоббистским давлением участников страхового рынка) новшество было отложено. Вот и в этом году Российский союз автостраховщиков просит перенести введение этой системы или сделать участие в ней добровольным для компаний, продающих полисы ОСАГО. РСА заявляет, что подобные нововведения хороши в стабильной экономической ситуации. Однако сейчас, в рамках глобального кризиса, система прямого урегулирования может стать дополнительной "подножкой" для страховщиков.