В преддверии кризиса депутатов Госдумы переводят на низкокалорийное питание

Однако возможность выбора, как всегда, принесла людям лишние заботы. Так, одна из депутатских помощниц, на днях она испытала серьезные мучения, выбирая между низкокалорийным кусочком судака и "жирной" пшенной кашей. Каша стоит в думской столовой всего 19 рублей, но "весит" 382 ккал. Рыба же обходится почти в пять раз дороже, но зато калорий в ней чуть ли не вполовину меньше.