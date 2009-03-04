В преддверии кризиса депутатов Госдумы переводят на низкокалорийное питание

Теперь в столовой парламента, известной своими бюджетными ценами, можно заранее узнать калорийность заказываемого блюда, пишет "Независимая газета".
Однако депутаты по-прежнему предпочитают питаться вкусно и изысканно. И, на удивление, самые дорогие блюда оказались самыми низкокалорийными, что несколько облегчило страдания думцев. Энергетические подсчеты уже приобрели на Охотном Ряду большую популярность - они помогают депутатам не предаваться излишествам.
Стоит отметить, что столовая Госдумы давно известна своими чрезвычайно низкими ценами. Однако думские старожилы из числа сотрудников аппарата постоянно критикуют заведение за не слишком высокое качество пищи. А главное, за уменьшающиеся день за днем порции. По мнению многих, соотношение цены и количества уже давно стало просто неприличным.
И вот на днях посетители думского общепита были приятно поражены. Помимо названия блюда и его ингредиентов, а также цены в рублях и веса в граммах в меню появились килокалории. Подсчитано все – начиная от зелени (5 ккал) и хрена (6 ккал) и заканчивая, например, "семгой, запеченной с помидорами и сыром" (526 ккал), или "птицей по-итальянски" (805 ккал).
Однако возможность выбора, как всегда, принесла людям лишние заботы. Так, одна из депутатских помощниц, на днях она испытала серьезные мучения, выбирая между низкокалорийным кусочком судака и "жирной" пшенной кашей. Каша стоит в думской столовой всего 19 рублей, но "весит" 382 ккал. Рыба же обходится почти в пять раз дороже, но зато калорий в ней чуть ли не вполовину меньше.
К счастью, пишет НГ, фитнес-питание и сложные математические изыскания не отвлекают парламентариев от основной работы. Напротив, полученный за обедом "драйв" успешно помогает думцам преодолевать послеобеденные позывы ко сну.