Тобольские ветеринары проверят животных на грипп и бешенство

Эта мера актуальна и в связи с тем, что наши места являются "перевалочной базой" для редких видов птиц, включая занесенных в Красную книгу: стерх, казарка, лебедь-щипун и лебедь-кликун, тетеревятник, перепелятник, орлан-белохвост, филин, ушастая сова, кречетка, коростель. Результаты обследования показали, что симптомов инфекции в Тобольском районе не обнаружено, сообщает тобольская городская интернет-газета.