Тобольские ветеринары проверят животных на грипп и бешенство

Брикеты из рыбной муки, в которых "спрятана" ампула из полистирола с вакциной против бешенства раскладывают в местах наибольшего скопления плотоядных (хищных) животных.
Другое опасное заболевание, профилактика которого успешно проводится, - птичий грипп. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводила мониторинг, обследуя водоемы на наличие погибших птиц и птиц с признаками гриппа.
Эта мера актуальна и в связи с тем, что наши места являются "перевалочной базой" для редких видов птиц, включая занесенных в Красную книгу: стерх, казарка, лебедь-щипун и лебедь-кликун, тетеревятник, перепелятник, орлан-белохвост, филин, ушастая сова, кречетка, коростель. Результаты обследования показали, что симптомов инфекции в Тобольском районе не обнаружено, сообщает тобольская городская интернет-газета.