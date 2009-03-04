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Тобольские ветеринары проверят животных на грипп и бешенство

4 марта 2009, 12:09
В Тобольском районе ветеринары ведут работу по профилактике возникновения бешенства у диких животных и птичьего гриппа у пернатых.

Брикеты из рыбной муки, в которых "спрятана" ампула из полистирола с вакциной против бешенства раскладывают в местах наибольшего скопления плотоядных (хищных) животных.

Другое опасное заболевание, профилактика которого успешно проводится, - птичий грипп. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводила мониторинг, обследуя водоемы на наличие погибших птиц и птиц с признаками гриппа.

Эта мера актуальна и в связи с тем, что наши места являются "перевалочной базой" для редких видов птиц, включая занесенных в Красную книгу: стерх, казарка, лебедь-щипун и лебедь-кликун, тетеревятник, перепелятник, орлан-белохвост, филин, ушастая сова, кречетка, коростель. Результаты обследования показали, что симптомов инфекции в Тобольском районе не обнаружено, сообщает тобольская городская интернет-газета.

#Новости#Животные#Медицина#Ксения#Общество
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