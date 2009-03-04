"Любовь в большом городе" и другие новинки российского проката

Но эротическому беспределу приходит конец, когда в баре они встречают странного человека, называющего себя святым Валентином (Филипп Киркоров), который накладывает на них проклятие: с этой секунды они полностью теряют свои мужские стати, а нормальные функции организма вернутся к ним только после того, как они найдут настоящую любовь. Также в ролях Вера Брежнева, Анастасия Задорожная, Светлана Ходченкова, Олеся Железняк, Алика Смехова и Елизавета Арзамасова.