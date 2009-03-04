"Любовь в большом городе" и другие новинки российского проката

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит новая российская картина "Любовь в большом городе" (Россия, 2009, Марюс Вайсберг). Трое приятелей (Алексей Чадов, Вилле Хаапасало и Владимир Зеленский) отдыхают в Нью-Йорке, где не пропускают мимо ни одной девушки.
Но эротическому беспределу приходит конец, когда в баре они встречают странного человека, называющего себя святым Валентином (Филипп Киркоров), который накладывает на них проклятие: с этой секунды они полностью теряют свои мужские стати, а нормальные функции организма вернутся к ним только после того, как они найдут настоящую любовь. Также в ролях Вера Брежнева, Анастасия Задорожная, Светлана Ходченкова, Олеся Железняк, Алика Смехова и Елизавета Арзамасова.
Также в прокат выходит фильм "Хранители" (США, 2009, Зак Снайдер). Создатель нового "Рассвета мертвецов" и "300 спартанцев", Снайдер осуществил экранизацию "графического романа" Алана Мура ("Из ада", "V значит Вендетта"), действие которого происходит в альтернативном 1985 году.
Основными персонажами являются супергерои, поставленные вне закона и подвергающиеся дискриминации. В ролях Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Карла Гуджино, Билли Крудуп, Патрик Уилсон, Мэтью Гуд и Мэтт Фрюер.
На экраны выходит также молодежный мюзикл по сценарию Алексея Кортнева "Первая любовь" (Россия, 2009, Егор Дружинин). Ученики танцевальной школы всеми силами пытаются спасти родной Дом культуры, который алчные дельцы хотят перестраивать под бизнес-центр. В ролях Юлия Савичева, Илзе Лиепа, Дмитрий Бурукин, Илья Глинников, Александр Крылов, Екатерина Минькова, Игорь Балалаев, Сергей Зарубин и Юрий Чернов.