Лариса Долина и Игорь Бутман устроят в Тюмени "Карнавал джаза"

Оба музыканта достигли небывалых высот в музыке. Игорь Бутман – самый известный из российских джазовых саксофонистов. Он играл в оркестре Олега Лундстрема, добился феноменального успеха в США, создал лучший в России джаз-бэнд.
Великолепный голос Ларисы Долиной сводит с ума, ее артистизм покоряет зрителей во всем мире, ее шоу-программы всегда яркие, динамичные, непредсказуемые. Среди ее профессиональных достижений - несметное число всевозможных наград и премий. Она неоднократно становилась лауреатом премии "Овация", премии "Хрустальный дельфин", получила почетные звания "Заслуженная артистка России" и "Народная артистка России".
В 2002 году они объединили свои творческие усилия, сделав совместную концертную работу «Карнавал джаза». Это была блестящая антология вокальных композиций прошлого века – от Ирвинга Берлина, Коула Портера, Джорджа Гершвина и Дюка Эллингтона до «Биттлз» и Стиви Вандера. Джазовый тандем Долиной и Бутмана оказался успешным и плодотворным. В 2008 году родилась его вторая версия - «Джазовый карнавал-2. No comments». В новой серии «Карнавала» нашли своё отражение поиски и обретения последних лет вокалистки и оркестра. (Напомним, что нынешней весной Лариса Долина записала альбом «Hollywood Mood», в создании которого приняли участие легендарный Джордж Дюк и неподражаемый Эл Джерро).
Вот как отзываются о концерте те, кому посчастливилось его увидеть: «Горячие поклонники ожидали от этого звёздного ансамбля, конечно, высочайшего исполнительского уровня, но, думаю, даже самые искушённые знатоки пережили восторженный шок. Бутман вывел перед ошеломлённой публикой свою молодую и яркую команду джазистов в искромётном фейерверке импровизаций. Сам он был выше всех похвал со своим золотым саксофоном. Ну а Долина просто показала нам «то, чего не слышало ухо и что не рождалось в сердце человеческом»! Исполнялись мировые шлягеры из сокровищницы джазовой культуры: Cabaret, New-Jork, Summertime, C’est si bon, Swing, многие другие прославленные мелодии. Но не будет преувеличением сказать, что каждая из них прозвучала впервые. Настолько новым, свежим и абсолютно авторским было прочтение шедевров! Прима вечера Лариса Долина открыла нам доселе неслыханную драматургию излюбленных тем, гипнотизируя публику своим фантастическим голосом – мощным, чувственным, вибрирующим, беспредельно выразительным и свободным».