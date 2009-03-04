Лариса Долина и Игорь Бутман устроят в Тюмени "Карнавал джаза"

Вот как отзываются о концерте те, кому посчастливилось его увидеть: «Горячие поклонники ожидали от этого звёздного ансамбля, конечно, высочайшего исполнительского уровня, но, думаю, даже самые искушённые знатоки пережили восторженный шок. Бутман вывел перед ошеломлённой публикой свою молодую и яркую команду джазистов в искромётном фейерверке импровизаций. Сам он был выше всех похвал со своим золотым саксофоном. Ну а Долина просто показала нам «то, чего не слышало ухо и что не рождалось в сердце человеческом»! Исполнялись мировые шлягеры из сокровищницы джазовой культуры: Cabaret, New-Jork, Summertime, C’est si bon, Swing, многие другие прославленные мелодии. Но не будет преувеличением сказать, что каждая из них прозвучала впервые. Настолько новым, свежим и абсолютно авторским было прочтение шедевров! Прима вечера Лариса Долина открыла нам доселе неслыханную драматургию излюбленных тем, гипнотизируя публику своим фантастическим голосом – мощным, чувственным, вибрирующим, беспредельно выразительным и свободным».