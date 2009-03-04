Кому не стоит соблюдать Великий пост?

Надо очень хорошо представлять себе, что пост — это не просто отказ от пищи, а прежде всего время для духовного совершенствования. Во время поста нельзя не только есть скоромную пищу, но и развлекаться, предаваться праздности. Заблуждаются те, кто воспринимает пост лишь как отказ от пищи и делает это подчас так рьяно, что впору вспомнить пословицу: "Заставь дурака Богу молиться, так он лоб себе расшибет".