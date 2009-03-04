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Кому не стоит соблюдать Великий пост?

4 марта 2009, 18:29
У православных христиан начался Великий пост. Верующий человек должен семь недель проводить в смирении и покаянии, в воздержании, ограничении, а в некоторые дни поста и полном отказе не разрешенной церковным уставом пищи животного происхождения.

Последнее требование является довольно сильным испытанием для всех систем организма, особенно если человек постится впервые.

"Пост - довольно серьезное испытание для всех систем организма, - считает ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова. - Длительный отказ от привычной пищи - большая нагрузка, прежде всего психическая. Ведь еда приносит эмоциональное удовлетворение, у каждого человека есть свои привычки, свой ритм. Отказ от всего этого – удар по нервам.

Нередко постящийся человек становится раздражительным, вспыльчивым, нетерпимым к чужим недостаткам. Как тут не вспомнить женщин, пытающихся быстро похудеть! Были случаи, когда их голодовки и диеты заканчивались психозами, нервными срывами, а иногда и смертельными исходами.

Надо очень хорошо представлять себе, что пост — это не просто отказ от пищи, а прежде всего время для духовного совершенствования. Во время поста нельзя не только есть скоромную пищу, но и развлекаться, предаваться праздности. Заблуждаются те, кто воспринимает пост лишь как отказ от пищи и делает это подчас так рьяно, что впору вспомнить пословицу: "Заставь дурака Богу молиться, так он лоб себе расшибет".

Резкий отказ от привычной еды может привести к обострению уже существующих болезней. Люди, первый раз решившие поститься, иногда отличаются излишней настойчивостью и продолжают отказывать себе в пищи, даже почувствовав сильное недомогание. Между тем сама церковь подразумевает некоторое послабление в строгости поста беременным женщинам, людям, занятым тяжелым физическим трудом, больным и детям до 14 лет.

Я как медик хочу добавить к этому, что очень осторожны в отношении поста должны быть люди, которые недавно перенесли сильную психическую травму, горе, люди, находящиеся в периоде выздоровления после какого-то заболевания. Пост абсолютно противопоказан с медицинской точки зрения, практически всем больным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой желудка, гастритами, панкреатитами, холециститами, диабетом.

Если здоровый человек может покрыть недостаток животного белка растительным, увеличив в своем рационе зернобобовые (горох, фасоль, соя, чечевица), он может есть грибы, то у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта подобные продукты из диеты исключены (растительный белок в них грубый и он может вызвать обострение болезни). Та же самая ситуация у больных с почечной недостаточностью (их диета: резкое ограничение белка за счет увеличения жира и углеводов), поэтому для таких больных пост также противопоказан.

Не надо насильственно вовлекать в пост детей. Многие дети и без того, по данным специальных исследований, страдают от недостатка кальция. Поэтому не стоит создавать этот дефицит искусственно. Вообще же с медицинской точки зрения пост полезен для здоровья. В принципе любому здоровому человеку желательно хотя бы раз в неделю давать отдых своему желудку, устраивая разгрузочные дни".

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