Названа дата премьеры третьих "Хроник Нарнии"

Ранее студия Walden Media, отвечающая за съемки картины, назначила Майкла Петрони (Michael Petroni) сценаристом фильма.
Напомним, что судьба очередной части "Хроник Нарнии" была неясна с того момента, как компания Walt Disney отказалась финансировать съемки по бюджетным и логистическим причинам.
Источники в самой компании утверждали, что ее руководство было разочаровано сборами "Принца Каспиана", который собрал в североамериканских кинотеатрах в два раза меньше первой серии.
В дальнейшем 20th Century Fox согласилась финансировать проект, однако, с условием сокращения его бюджета.