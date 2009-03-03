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Названа дата премьеры третьих "Хроник Нарнии"

3 марта 2009, 13:28
Кинокомпания 20th Century Fox назначила дату премьеры следующей серии "Хроник Нарнии". Как сообщает Variety со ссылкой на пресс-релиз, фильм "Хроники Нарнии: Покоритель зари, или Плавание на край света" выйдет в прокат 10 декабря 2010 года.

Ранее студия Walden Media, отвечающая за съемки картины, назначила Майкла Петрони (Michael Petroni) сценаристом фильма.

Напомним, что судьба очередной части "Хроник Нарнии" была неясна с того момента, как компания Walt Disney отказалась финансировать съемки по бюджетным и логистическим причинам.

Источники в самой компании утверждали, что ее руководство было разочаровано сборами "Принца Каспиана", который собрал в североамериканских кинотеатрах в два раза меньше первой серии.

В дальнейшем 20th Century Fox согласилась финансировать проект, однако, с условием сокращения его бюджета.

#Новости#Кино#Таня#Культура
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