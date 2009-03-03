Артём Дервоед выступит на сцене Тюменской филармонии

Артем Дервоед родился в 1981 году в Ростове-на-Дону. В 6 лет начал играть на семиструнной гитаре под руководством С.П.Анникова, затем переучился на шестиструнную гитару, занимаясь с педагогом Е.Л.Святозаровой в Подмосковье. Продолжил обучение в московской ДМШ им. Шаляпина в классе преподавателя Л.Я.Резника. С 12 лет Артём учился в школе-студии «Юные дарования» у заслуженного артиста России, профессора Николая Комолятова. У него же продолжил заниматься в Московском музыкальном колледже им. А.Шнитке, а затем в Российской Академии музыки им. Гнесиных, которую окончил в 2005 г. В том же году он завершил четырехлетний цикл летних мастер-классов со знаменитым маэстро Оскаром Гильей в Академии «Киджиана» (Сиена, Италия). Помимо этого Артём посещал мастер-классы таких известных гитаристов, как Реми Буше, Роланд Диенс, Алексей Зимаков, Фабио Занон и многих других.