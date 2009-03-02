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В субботу тюменцы побывали на выставке кошек

2 марта 2009, 10:21
В эти выходные в спорткомплексе «Здоровье» состоялась международная выставка кошек «Кубок дружбы зима-2009».

На ней было представлего более 150 домашних животных 16 пород. Среди них мейн-кун, русская голубая, шотландская вислоухоядлинношёрстная, абиссинская кошка, корниш-рекс. За звание лидера боролись не только животные из Тюменской области, но и кошки из Кургана, Омска и Екатеринбурга.

Напомним, что оценивать животных приезжали известные специалисты: ведущий генетик России по фелинологии Инна Шустрова (Москва), а также эксперты международной категории Инна Клик (Омск) и Евгений Мячковский (Казахстан).

Победителем выставки стал британский короткошёрстный кот красного окраса с отметинами. возраста Имя победителя – Златогор Лунная Грация, возраст - один год и два месяца. Хозяйку кота зовут Наталья Отраднова. Родители победителя родом из столицы. Златогор получил в подарок когтеточку, корм премиум-класса, а также медаль и кубок.

Кроме того, на выставке осуществлялась продажа щенков, котят, аксессуаров для домашних животных и фиалок старше десяти месяцев. Всего было представлено порядка 20 сортов этих цветов.

Главными организаторами мероприятия выступили Тюменское областное объединение любителей животных и клуб любителей кошек «Лунная грация».

#Новости#Выставки#Животные#Таня#Культура
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