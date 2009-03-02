В субботу тюменцы побывали на выставке кошек

На ней было представлего более 150 домашних животных 16 пород. Среди них мейн-кун, русская голубая, шотландская вислоухоядлинношёрстная, абиссинская кошка, корниш-рекс. За звание лидера боролись не только животные из Тюменской области, но и кошки из Кургана, Омска и Екатеринбурга.