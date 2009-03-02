Тюменские невесты посоревновались в кулинарном искусстве

Те, кто пришел с пустыми руками, имел возможность прямо в зале испечь свой первый блин. Именно первым, но не комом вышел блин у Марины Розовик, а самый красивый "символ солнца" вышел у Юлии Сериковой. Гостеприимный хозяин и директор галереи Игорь Ракша поздравил участниц с началом весны и подчеркнул, что народная мудрость гласит «путь к сердцу мужа лежит через желудок», а к сердцу жены - через ювелирные украшения. А главные друзья женщины – это бриллианты. И пока комиссия выбирала лидера конкурса, а мужья и гости дегустировали блины, участницы примеряли украшения. Здесь прошла их фотосессия - первая репетиция работы с фотографом. Кстати, Сергей Куликов объявил дополнительные призы за лучшую работу с фотографом – фотосессии будущих мам на седьмом месяце беременности.