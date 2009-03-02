Тюменские невесты посоревновались в кулинарном искусстве

Этот день совпал с любимым русским праздником – Масленицей, и по этому случаю спонсор фестиваля совместно с рестораном «Шинок-телега» объявил новый конкурс для новоиспеченных жен "Невеста - искусница".
По условиям конкурса участницы должны были собственноручно испечь блины по своему семейному рецепту и принести их для угощения гостей галереи свадебного искусства, для мужей и конкурсной комиссии. Из 40 участниц только 10 принесли свои кулинарные творенья. Презентуя блины, участницы указывали на то, что самый главный ингредиент – это ЛЮБОВЬ. По приданию, в старые времена в жены брали лишь тех девушек, что умели блины да пироги печь, щи варить, чтобы мужа кормить.
Те, кто пришел с пустыми руками, имел возможность прямо в зале испечь свой первый блин. Именно первым, но не комом вышел блин у Марины Розовик, а самый красивый "символ солнца" вышел у Юлии Сериковой. Гостеприимный хозяин и директор галереи Игорь Ракша поздравил участниц с началом весны и подчеркнул, что народная мудрость гласит «путь к сердцу мужа лежит через желудок», а к сердцу жены - через ювелирные украшения. А главные друзья женщины – это бриллианты. И пока комиссия выбирала лидера конкурса, а мужья и гости дегустировали блины, участницы примеряли украшения. Здесь прошла их фотосессия - первая репетиция работы с фотографом. Кстати, Сергей Куликов объявил дополнительные призы за лучшую работу с фотографом – фотосессии будущих мам на седьмом месяце беременности.
Лидер конкурса блинов будет известен лишь на финале, а подарком победительнице станет ужин на двоих с мужем в ресторане «Шинок-телега». В этот день была возможность проявить таланты и мужьям: им предстояло признаться в любви своим женам и получить в подарок – ювелирное украшение.