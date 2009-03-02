nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Российским актерам в три раза сократят гонорары

2 марта 2009, 18:35
Ассоциация теле- и кинопродюсеров, участники которой контролируют более 80% российского рынка сериалов, рекомендовала снизить гонорары актерам.

Теперь самые высокооплачиваемые артисты, такие как Сергей Безруков, Владимир Машков, Федор Бондарчук, Гоша Куценко или Константин Хабенский, смогут получать до 82,2 тыс. рублей за один съемочный день, что примерно в 3-3,5 раза меньше докризисных расценок, пишет "Коммерсант".

Гонорар сценариста за одну серию полнометражного фильма теперь может составлять максимум 649,5 тыс. рублей, телефильма - 281,4 тыс. рублей, мини-сериала - 86,6 тыс. рублей. Месячная зарплата, например, звукооператора не должна превышать 60 тыс. рублей, видеоинженера - 40 тыс. рублей, бригадира осветителей - 67,5 тыс. рублей.

"Телеканалы сократили закупочные цены на сериалы почти в два раза, и продакшн-компании вынуждены подстраиваться под рыночную ситуацию", - объясняет ситуацию генпродюсер компании "Леан-М" Тимур Вайнштейн.

Продюсеры прогнозируют существенное снижение рынка телесериалов, а также предсказывают снижение премьерного продукта в эфире телеканалов. "2009-й станет годом повторов, это уже видно по сетке вещания", - говорит Тимур Вайнштейн из "Леан-М".

#Новости#Россия#Шоу-бизнес#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25