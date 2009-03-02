Российским актерам в три раза сократят гонорары

Теперь самые высокооплачиваемые артисты, такие как Сергей Безруков, Владимир Машков, Федор Бондарчук, Гоша Куценко или Константин Хабенский, смогут получать до 82,2 тыс. рублей за один съемочный день, что примерно в 3-3,5 раза меньше докризисных расценок, пишет "Коммерсант".