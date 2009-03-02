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Начинающих водителей с 1 марта обязали пользоваться спецзнаками

2 марта 2009, 13:48
В РФ начинающие водители с 1 марта 2009 г. должны снабдить свои автомобили специальными знаками. Новый знак - "Начинающий водитель" - вводится согласно постановлению правительства, подписанному 27 января 2009г. премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

Соответствующие изменения вносятся в "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения".

В постановлении говорится, что знак представляет собой квадрат желтого цвета со стороной 15 см с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 11 см. Он закрепляется сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, которые имеют стаж вождения менее 2 лет.

#Новости#Россия#Автовладельцы#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
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