Начинающих водителей с 1 марта обязали пользоваться спецзнаками

В постановлении говорится, что знак представляет собой квадрат желтого цвета со стороной 15 см с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 11 см. Он закрепляется сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, которые имеют стаж вождения менее 2 лет.