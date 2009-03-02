На озере «Утином» проводили зиму

Тюменцы с удовольствием участвовали в перетягивании каната и боях мешками. Все: и победители и побежденные – получали сладкие призы. Незабываемым стал ритуал сжигание чучела Масленицы. В течение всего дня детишки и взрослые катались с горок и на коньках.