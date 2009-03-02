На озере «Утином» проводили зиму

На озере Утином состоялись показательные выступления участников клуба закаливания и зимнего плавания «Полюс» и церемония принятия новичков в члены клуба.
Тюменцы с удовольствием участвовали в перетягивании каната и боях мешками. Все: и победители и побежденные – получали сладкие призы. Незабываемым стал ритуал сжигание чучела Масленицы. В течение всего дня детишки и взрослые катались с горок и на коньках.
На площади у Тюменского технопарка можно было поучаствовать в весенних масленичных забавах: перетягивании каната, беге в мешках, катании на лошадях… Бойко шла работа торговых рядов, многие попробовали румяные горячие блины. В 14 часов начала работу площадка с конкурсами и выступлением творческих коллективов.
Праздник удался, ведь и погода и обширная интересная программа стали залогом хорошего весеннего настроения!