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На озере «Утином» проводили зиму

2 марта 2009, 14:50
Более трех тысяч жителей Ленинского административного округа в минувшее воскресенье попрощались с зимой. Народные гулянья прошли на двух площадках: озере «Утином» и площади у Тюменского технопарка.
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Тюмень

На озере Утином состоялись показательные выступления участников клуба закаливания и зимнего плавания «Полюс» и церемония принятия новичков в члены клуба.

Тюменцы с удовольствием участвовали в перетягивании каната и боях мешками. Все: и победители и побежденные – получали сладкие призы. Незабываемым стал ритуал сжигание чучела Масленицы. В течение всего дня детишки и взрослые катались с горок и на коньках.

На площади у Тюменского технопарка можно было поучаствовать в весенних масленичных забавах: перетягивании каната, беге в мешках, катании на лошадях… Бойко шла работа торговых рядов, многие попробовали румяные горячие блины. В 14 часов начала работу площадка с конкурсами и выступлением творческих коллективов.

Праздник удался, ведь и погода и обширная интересная программа стали залогом хорошего весеннего настроения!

#Новости#Традиции#Тюмень#Ксения#Культура
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