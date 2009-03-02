На базе отдыха «Верхний Бор» отпраздновали Широкую Масленицу

Это праздничный день на территории базы отдыха «Верхний Бор» огромное количества красны девицы и молодцы-удальцы состязались в конкурсах и играх, объедались блинами и дегустировали пельмени, естесственно, под музыку «Радио Шансон» и противопростудные 50 граммов.
Финальным аккордом Широкой Масленицы стало разрушение Снежной крепости и сжигания чучела. Взятие Снежной крепости вызвало настоящий ажиотаж среди всех гостей праздника - ведь при постройке её была залужена капсула «Радио Шансон» с весьма достойным призом. Обладательницей приза – первоклассной бараньей шкуры для своего авто – стала милая барышня Ирина.
Стоит заметить, что это не первый совместный проект «Радио Шансон» и базы отдыха «Верхний Бор». «Эти мероприятия вызывают положительный резонанс, а значит, имеют право на развитие и продолжение» - так прокомментировал итоги празднования заместитель директора по развитию и услугам Рымарев Игорь Геннадьевич.