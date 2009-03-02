На базе отдыха «Верхний Бор» отпраздновали Широкую Масленицу

Стоит заметить, что это не первый совместный проект «Радио Шансон» и базы отдыха «Верхний Бор». «Эти мероприятия вызывают положительный резонанс, а значит, имеют право на развитие и продолжение» - так прокомментировал итоги празднования заместитель директора по развитию и услугам Рымарев Игорь Геннадьевич.