Евросоюз отказался от общего антикризисного плана

Как заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек, страны не нуждаются в глобальной программе поддержки, поскольку у каждой из них свои проблемы. При этом чиновник отметил, что Евросоюз не бросит ни одного из своих членов в шатком положении и предоставит помощь по первому запросу.
Лидеры ЕС сошлись во мнении, что планы спасения банковских сфер или автопроизводителей в той или иной стране не должны носить протекционистский характер и причинять вред экономикам других членов содружества.
Ожидается, что эти принципы и договоренности будут закреплены на плановом саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 марта.