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Евросоюз отказался от общего антикризисного плана

2 марта 2009, 09:24
Лидеры Евросоюза отказались от идеи разработки общего плана спасения стран восточной Европы в условиях кризиса. Такое решение было принято 1 марта в Брюсселе на внеочередном саммите 27 стран-членов ЕС, посвященном экономическому кризису.

Как заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек, страны не нуждаются в глобальной программе поддержки, поскольку у каждой из них свои проблемы. При этом чиновник отметил, что Евросоюз не бросит ни одного из своих членов в шатком положении и предоставит помощь по первому запросу.

Лидеры ЕС сошлись во мнении, что планы спасения банковских сфер или автопроизводителей в той или иной стране не должны носить протекционистский характер и причинять вред экономикам других членов содружества.

Ожидается, что эти принципы и договоренности будут закреплены на плановом саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 марта.

#Новости#Экономическая политика#Евросоюз#Ксения#Экономика
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