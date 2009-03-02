Евросоюз отказался от общего антикризисного плана

Как заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек, страны не нуждаются в глобальной программе поддержки, поскольку у каждой из них свои проблемы. При этом чиновник отметил, что Евросоюз не бросит ни одного из своих членов в шатком положении и предоставит помощь по первому запросу.