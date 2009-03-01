Сегодня международный день кошек

- Год назад моя кошка Анфиса буквально спасла мне жизнь. У меня резко поднялось давление, я потерял сознание, еще чуть-чуть и все закончилось бы печально. Я лежал в беспамятстве на полу, и мне уже снилось как меня, мертвого, отпевают в церкви. Внезапно я почувствовал, как кошка прыгнула мне на руку и ногтем вскрыла вену. Хлестнула кровь, от боли я пришел в себя. Кое-как смог подняться и вызвать скорую помощь. Приехавшие врачи рассказали мне, что моя кошка, вскрыв мне вену, таким образом, снизила давление в сосудах, благодаря чему я и пришел в себя. Удивительный случай. Кому бы я ни поведал об этом, никто мне не верит! – рассказывает свою историю пенсионер из Тюмени Григорий Замятин.