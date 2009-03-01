Сегодня международный день кошек

Поистине можно назвать кошку самым загадочным, грациозным, красивым животным на земле. Кошка легендарна, у нее своя история.
В Древнем Египте кошка считалось священным животным, за его убийство каралось смертью. Христианская церковь считала, что Сатана может принимать образ черного кота, и папа Иннокентий VII отдал инквизиции приказ преследовать почитателей кошек. Однако, полностью кошки не были истреблены, благодаря своей независимости в борьбе с мышами.
Кошек любили аристократы и простолюдины, богачи и бедняки. Известна история о том, как одному из узников лондонского Тауэра кошка спасла жизнь. Она согревала его своим теплом и приносила голубей. По закону в Тауэре выдавалась самая скудная пища, но правила не запрещали заключенным употреблять еду, приносимую с воли, поэтому он мог спокойно питаться доставляемыми кошкой птицами.
В современном мире отношение к кошкам очень благожелательное. Для защиты кошек от жестокого обращения и помощи бездомным и неизвестным кошкам создаются благотворительные организации и приюты.
Времена, когда кошек держали в доме, только как охотников на крыс прошли. Кошки в городских квартирах уже давно не обременяют себя какими либо обязанностями. И тем не менее популярность их растет с каждым годом. Они настолько популярны, что 1 марта – международный день кошек.
Существует множество интересных фактов, историй и мифов о кошках. И сегодня корреспондент Nashgorod.ru узнал наиболее интересные из них.
В XIX в. в литературных кругах Парижа распространилась своего рода мода на кошек. Почти все известные французские писатели того времени - В. Гюго, Э. Золя, А. Франс, Ш. Бодлер и многие другие - любили кошек, держали их и писали о них. Большим любителем и ценителем кошек был Т. Готье, который написал книгу о своих кошках.
В Китае в образе кошки изображался бог сельского хозяйства. У жителей Перу богиня плодородия, в Ирландии почиталось божество с кошачьей головой.
Самый первый «кошачий» клуб, поставивший целью выведение отдельных пород возник в Англии. Это и неудивительно - доброе отношение к животным, их разновидностям и многообразию, наконец, уважение, даже почтение к породе как таковой и общая культура породного разведения - в традициях этой страны. Покровительствовали новому клубу даже особы королевской крови.
В России кошка испокон веков жила рядом с человеком, была частью его привычного мира. «Кошка да баба в избе, мужик да собака на дворе» - в этой русской пословице указано и место, которое отводилось кошке, и ее близость к человеку
Ученые Корнелловского Университета развивают научное направление - эволюционная психология, которая анализирует реакции людей на кошачьи голосовые сигналы. Выводы, которые были сделаны – потрясающие! Оказывается, кошки знают, как получить то, что они хотят и воздействуют своим “мяу” на каждого конкретного человека индивидуально. Это говорит о том, что уже не мы общаемся с кошками, а кошки – с нами.
А вот удивительная история, произошедшая с кошкой и человеком в наши дни, в нашем городе.
- Год назад моя кошка Анфиса буквально спасла мне жизнь. У меня резко поднялось давление, я потерял сознание, еще чуть-чуть и все закончилось бы печально. Я лежал в беспамятстве на полу, и мне уже снилось как меня, мертвого, отпевают в церкви. Внезапно я почувствовал, как кошка прыгнула мне на руку и ногтем вскрыла вену. Хлестнула кровь, от боли я пришел в себя. Кое-как смог подняться и вызвать скорую помощь. Приехавшие врачи рассказали мне, что моя кошка, вскрыв мне вену, таким образом, снизила давление в сосудах, благодаря чему я и пришел в себя. Удивительный случай. Кому бы я ни поведал об этом, никто мне не верит! – рассказывает свою историю пенсионер из Тюмени Григорий Замятин.
Кошки нуждаются в общении с человеком, им требуется его любовь. Хотя они и склонны к независимости, но с удовольствием общаются с людьми.
Некоторые кошки и люди кажутся намного счастливее рядом друг с другом, чем с себе подобными. Это много говорит о силе нашего взаимопритяжения и способности жить вместе в любви и согласии.
Дарья Козачок