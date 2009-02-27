В Тюмени пройдет конкурс «Коса - девичья краса»

В прошлом году в нем приняли участие 16 юных красавиц. В этом году, уверены организаторы, их будет не меньше. Принять участие в конкурсе может каждая девушка в возрасте от 10 до 16 лет, имеющая длинные волосы. Нужно только сообщить о своем намерении до 10 марта по телефонам 75-66-43 и 45-47-29.
- В последнее время девчонки все чаще стригут косы, предпочитают короткие стрижки, но ведь на самом деле густые длинные волосы - это такое богатство! - говорит художественный руководитель ДК «Водник» Екатерина Муслахутдинова. - И, знаете, в восприятии красоты на самом деле мало что меняется. Современным мужчинам так же, как их отцам и дедам, нравятся женщины с красивыми косами!
Организаторы конкурса уверены, что помогут вернуть уважение к этому атрибуту женственности.