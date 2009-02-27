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В Тюмени пройдет конкурс «Коса - девичья краса»

27 февраля 2009, 11:23
Девичья коса по-прежнему считается главным украшением девушки - это подтверждает популярность конкурса под названием «Коса - девичья краса», проводимого ежегодно во Дворце культуры «Водник».
Сюжет
Тюмень

В прошлом году в нем приняли участие 16 юных красавиц. В этом году, уверены организаторы, их будет не меньше. Принять участие в конкурсе может каждая девушка в возрасте от 10 до 16 лет, имеющая длинные волосы. Нужно только сообщить о своем намерении до 10 марта по телефонам 75-66-43 и 45-47-29.

- В последнее время девчонки все чаще стригут косы, предпочитают короткие стрижки, но ведь на самом деле густые длинные волосы - это такое богатство! - говорит художественный руководитель ДК «Водник» Екатерина Муслахутдинова. - И, знаете, в восприятии красоты на самом деле мало что меняется. Современным мужчинам так же, как их отцам и дедам, нравятся женщины с красивыми косами!

Организаторы конкурса уверены, что помогут вернуть уважение к этому атрибуту женственности.

#Новости#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
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