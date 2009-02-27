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ТРЦ "Гудвин" приглашает тюменцев на День здоровья!

27 февраля 2009, 10:04
28 февраля Управа центрального административного округа Администрации Тюмени приготовила для жителей округа замечательный зимний праздник здоровья и хорошего настроения. В день здоровья одной их главных площадок традиционно будет парковка ТРЦ «Гудвин».
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Отдых

28 февраля Управа центрального административного округа Администрации Тюмени приготовила для жителей Центрального округа замечательный зимний праздник здоровья и хорошего настроения. В день здоровья организаторы ждут тюменцев на 16 площадках округа, одной их главных традиционно будет парковка ТРЦ «Гудвин».

Праздник «За активный отдых всей семьей» начнется в 10.45. Именно в это время на парковке ТРЦ «Гудвин» начнет работать акция-выставка транспортных средств «Автомобиль для активного отдыха». Здесь же на парковке развернется захватывающий «Фестиваль приключений» для детей дошкольного возраста.

В холле у фонтана пройдут турниры по шашкам, шахматам, нардам и настольному хоккею. Помимо всего этого тюменцев ждет увлекательная концертно-развлекательная программа! И в завершение зрелищный автопробег по улицам города.

Партнеры акции: ТРЦ «Гудвин», магазин «Sela» в ТРЦ «Гудвин», ООО «Тенториум», Сеть лингвистический центров «ЕВРОШКОЛА», ООО «Партнер-престиж», Группа компаний «НИМАК», ООО «Юниспорт», сеть спортивных клубов «CityFitness», сеть фитнесс центров «F-club»

Информационный партнер: ОАО «Авторадио в Тюмени».

#Новости#Отдых#Тюмень#Здоровье#Таня#Культура
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