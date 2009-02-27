ТРЦ "Гудвин" приглашает тюменцев на День здоровья!

Праздник «За активный отдых всей семьей» начнется в 10.45. Именно в это время на парковке ТРЦ «Гудвин» начнет работать акция-выставка транспортных средств «Автомобиль для активного отдыха». Здесь же на парковке развернется захватывающий «Фестиваль приключений» для детей дошкольного возраста.