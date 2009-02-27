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Незрячие тюменцы перейдут на здоровое питание

27 февраля 2009, 14:38
Завтра в областной специальной библиотеке для слепых состоится родительский клуб на тему «Питание и здоровье».
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Тюмень

Завтра в областной специальной библиотеке для слепых состоится родительский клуб на тему «Питание и здоровье». На мероприятие приглашены мамы и папы, а также бабушки и дедушки, воспитывающие незрячих детей.

На встрече заместитель директора по реабилитационной работе Наталья Россомахина, расскажет гостям о принципах рационального питания. Также психолог библиотеки Людмила Опрышко акцентирует внимание родителей на том, как нужно кормить ребёнка, чтобы вырастить его здоровым. После участники мероприятия посмотрят документальный фильм о недостатках современного питания «Осторожно еда».

Отметим, что в настоящее время в областной библиотеке обслуживаются более полутора тысяч человек. Среди них инвалиды по зрению, инвалиды других категорий, сотрудники коррекционных образовательных учреждений, а также работники соцучреждений и специалисты, работающие в системе Всероссийского общества слепых. В фонде библиотеки имеются книги по Брайлю, говорящие книги (кассета, диск, флеш-карта) и литература с плоскопечатным текстом.

В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru заместитель директора по реабилитационной работе Наталья Россомахина подчеркнула, что в этом году учреждение будет отмечать двухсотлетие со дня рождения Луи Брайля. Этому событию будет посвящена целая декада различных мероприятий.

#Новости#Еда#Тюмень#Зрение#Инвалиды#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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