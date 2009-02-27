Незрячие тюменцы перейдут на здоровое питание

Завтра в областной специальной библиотеке для слепых состоится родительский клуб на тему «Питание и здоровье». На мероприятие приглашены мамы и папы, а также бабушки и дедушки, воспитывающие незрячих детей.
На встрече заместитель директора по реабилитационной работе Наталья Россомахина, расскажет гостям о принципах рационального питания. Также психолог библиотеки Людмила Опрышко акцентирует внимание родителей на том, как нужно кормить ребёнка, чтобы вырастить его здоровым. После участники мероприятия посмотрят документальный фильм о недостатках современного питания «Осторожно еда».
Отметим, что в настоящее время в областной библиотеке обслуживаются более полутора тысяч человек. Среди них инвалиды по зрению, инвалиды других категорий, сотрудники коррекционных образовательных учреждений, а также работники соцучреждений и специалисты, работающие в системе Всероссийского общества слепых. В фонде библиотеки имеются книги по Брайлю, говорящие книги (кассета, диск, флеш-карта) и литература с плоскопечатным текстом.
В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru заместитель директора по реабилитационной работе Наталья Россомахина подчеркнула, что в этом году учреждение будет отмечать двухсотлетие со дня рождения Луи Брайля. Этому событию будет посвящена целая декада различных мероприятий.