Незрячие тюменцы перейдут на здоровое питание

Отметим, что в настоящее время в областной библиотеке обслуживаются более полутора тысяч человек. Среди них инвалиды по зрению, инвалиды других категорий, сотрудники коррекционных образовательных учреждений, а также работники соцучреждений и специалисты, работающие в системе Всероссийского общества слепых. В фонде библиотеки имеются книги по Брайлю, говорящие книги (кассета, диск, флеш-карта) и литература с плоскопечатным текстом.