nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Блины – полезная и радостная пища на весь год

27 февраля 2009, 16:17
Раз в год блины появляются на столе почти в каждой семье. Но не торопитесь прятать сковородки сразу после Масленицы. Если у вас не так много времени, чтобы готовить сложные блюда, блины - это хороший вариант для любого времени года.

Во-первых, постарайтесь приготовить полезное тесто для блинов. Чтобы уменьшить количество насыщенных жиров, используйте обезжиренное или полужирное молоко. В яйцах содержатся белки, витамины, минералы и ненасыщенные жиры, улучающие уровень холестерина. Возьмите для теста непросеянную муку или смесь из половины белой и половины коричневой муки. Все это, а также добавление овсянки, увеличит содержание клетчатки в блюде. Клетчатка очень полезна для организма, к тому же она дает ощущение сытости. Взбейте тесто и приготовьте блины с ложечкой рапсового масла.

К полезному тесту хорошо выбрать такую же полезную начинку.

Вот некоторые идеи начинок для сытных блинов:

• вареный шпинат с нежирной сметаной

• тонкие ломтики ветчины, помидоры черри и домашний сыр

• овощи, приготовленные с карри

• консервированный лосось с лимоном и перцем

Для сладких блинов:

• печеное яблоко с черникой

• йогурт, клубника и овсяные хлопья

• натертая груша с корицей

• мелко измельченный салат из тропических фруктов

• ломтики банана с медом

Блины несложно приготовить и они нравятся почти всем. Замешайте немного теста и поэкспериментируйте с полезными и вкусными начинками.

#Новости#Праздники#Еда#Ксения#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25