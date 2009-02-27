Блины – полезная и радостная пища на весь год

Во-первых, постарайтесь приготовить полезное тесто для блинов. Чтобы уменьшить количество насыщенных жиров, используйте обезжиренное или полужирное молоко. В яйцах содержатся белки, витамины, минералы и ненасыщенные жиры, улучающие уровень холестерина. Возьмите для теста непросеянную муку или смесь из половины белой и половины коричневой муки. Все это, а также добавление овсянки, увеличит содержание клетчатки в блюде. Клетчатка очень полезна для организма, к тому же она дает ощущение сытости. Взбейте тесто и приготовьте блины с ложечкой рапсового масла.
К полезному тесту хорошо выбрать такую же полезную начинку.
Вот некоторые идеи начинок для сытных блинов:
• вареный шпинат с нежирной сметаной
• тонкие ломтики ветчины, помидоры черри и домашний сыр
• овощи, приготовленные с карри
• консервированный лосось с лимоном и перцем
Для сладких блинов:
• печеное яблоко с черникой
• йогурт, клубника и овсяные хлопья
• натертая груша с корицей
• мелко измельченный салат из тропических фруктов
• ломтики банана с медом
Блины несложно приготовить и они нравятся почти всем. Замешайте немного теста и поэкспериментируйте с полезными и вкусными начинками.