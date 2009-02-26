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«Узел верности» для тюменских молодоженов

26 февраля 2009, 11:29
Музейный комплекс приглашает на проект «Узел верности», открытый на базе выставки «Вместе навсегда».
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Тюмень

Выставка была приурочена к году семьи, и до сих пор пользуется популярностью у тюменцев. Как проходил обряд сватовства, как невеста готовила приданое, как ткался ковер и готовились куклы – обо всем этом интересно узнать людям, собирающимся вступить в брак.

Здесь же стоит сундук – тот, в который невеста собирает приданое, найденный в одном из сгоревших домов. Внутри лежали номер «Тюменской правды» за шестидесятый год и пояс, завязанный узлом. Как пояснила сотрудник музея Елена Чудаева, этот пояс завязывали друг над другом молодожены в знак верности. Теперь возможность выполнить старинный русский обряд появилась у всех тюменцев.

#Новости#Музеи#Семейный вопрос#Тюмень#Таня#Культура
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