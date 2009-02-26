«Узел верности» для тюменских молодоженов

Здесь же стоит сундук – тот, в который невеста собирает приданое, найденный в одном из сгоревших домов. Внутри лежали номер «Тюменской правды» за шестидесятый год и пояс, завязанный узлом. Как пояснила сотрудник музея Елена Чудаева, этот пояс завязывали друг над другом молодожены в знак верности. Теперь возможность выполнить старинный русский обряд появилась у всех тюменцев.